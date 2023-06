Senza Silvio Berlusconi. La morte del fondatore e leader di Forza Italia impone a tutti una riflessione. Gli avversari si ritrovano senza il "grande nemico". Gli alleati perdono una "coperta lunga" (pur se ingombrante), soprattutto in Europa. Ma al bivio vero c'è soltanto Forza Italia, creatura politica che il Cavaliere aveva costruito a sua immagine e somiglianza. Non ci sono eredi, non potevano esserci.

Si tratta di capire cosa succederà: quanti resteranno, chi traccerà la rotta, se si andrà avanti con l'inerzia o se invece verrà data una visione. In ventinove anni Forza Italia è stata protagonista, anche in provincia di Frosinone. Eleggendo parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, sindaci. Esprimendo assessori ad ogni livello. Un'intera classe dirigente di questo territorio si è messa alla prova sotto le insegne di Silvio Berlusconi. Ma diciamo la verità: tanti sono andati via da tempo, non adesso. Perché gli spazi si erano ristretti, mentre altrove (Fratelli d'Italia e Lega) si erano moltiplicati. È normale che accadesse questo, pure perché ad un certo punto negli "azzurri" l'ascensore si è bloccato.

A dominare sono stati i fedelissimi e i gruppi più meno vicini ai capi. Non soltanto Berlusconi ma pure i leader locali. Adesso si è aperta una stagione zeppa di incognite e di variabili. Non ci sono certezze. Lo stesso Antonio Tajani non può darle. Al timone ci sarà lui, ma non può sapere quanti scenderanno dalla nave. Eppure in Ciociaria Forza Italia un certo "peso" continua ad averlo, con sindaci ed amministratori locali. Forse ci sarebbe davvero bisogno di congressi per provare a ripartire dal basso. Il coordinatore regionale Claudio Fazzone ha blindato la posizione di Tajani. "Primum vivere deinde philosophari": è una citazione latina che significa «prima si pensi a vivere, poi a fare della filosofia». Già.

Bilancio e ciclabili. Mastrangeli in trincea con pochi fedelissimi

Quasi un anno fa Riccardo Mastrangeli veniva eletto sindaco di Frosinone, vincendo al ballottaggio contro Domenico Marzi. Ora si trova alle prese con due argomenti importanti e delicati: 10 milioni di euro di (ulteriori) debiti fuori bilancio e la necessità di rimodulare alcuni tratti delle piste ciclabili e ciclopedonali dopo le proteste in diversi quartieri, soprattutto dello Scalo. Indipendentemente dal merito delle questioni, una cosa è certa: sono temi nei quali la copertura politica dovrebbe essere massima. E totale. Invece non è così. Perlomeno non si percepisce. Il macigno di altri 10 milioni di debiti fuori bilancio imporrà una rivisitazione del programma per il 2023.

Mastrangeli e l'assessore Adriano Piacentini hanno scelto la strada del pagamento immediato. La "ratio" sta nell'uscire finalmente dal Piano di rientro decennale per poi programmare investimenti dal 2024. Anche accendendo mutui, se necessario. In settimana a Roma è emersa l'esigenza di allargare le corsie delle piste ciclabili prevedendo anche più cordoli. Pare che alla notizia Mastrangeli abbia sorriso. Amaro. Ma dicevamo del punto di vista politico: nessuna presa di posizione esplicita e ufficiale dai gruppi della maggioranza e da molti (non tutti) assessori. Inoltre da tempo sulle materie più svariate resta complicato capire di chi sono responsabilità e competenze.

Parliamo della giunta: ognuno si preoccupa di specificare che in realtà le deleghe su quel determinato argomento sono di altri. Succede quasi ogni giorno. Vabbè. Peraltro esiste il principio della collegialità. Vale per ogni tipo di Esecutivo, specialmente quando le decisioni hanno una chiara impronta politica. Riccardo Mastrangeli non lo dirà mai, ma sicuramente non se l'aspettava. Pensava cioè di non doversi limitare al sostegno esplicito dei fedelissimi. Il bilancio e la mobilità urbana sono i cardini delle strategie programmatiche di un'Amministrazione che guida il Comune capoluogo. Perché tanti silenzi? Perché l'ossessione dello smarcamento? Perché la logica di lotta e di governo? Perché la tentazione dello scaricabarile?

Un centro di gravità permanente chiamato Di Stefano

Ciociaria Oggi ha anticipato in esclusiva l'assetto delle deleghe ai consiglieri provinciali. L'ufficializzazione ci sarà nei prossimi giorni. Il presidente Luca Di Stefano ha coinvolto tutti, superando il modello maggioranza-opposizione emerso dopo la votazione del 18 dicembre 2022. Pd e Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Più le liste civiche. Nella perfetta interpretazione dello spirito della legge Delrio. Prima o poi si tornerà all'elezione diretta. Di Stefano ne è consapevole, ma sa pure che riforme e controriforme in Italia hanno orizzonti lunghi. E che nulla è più definitivo del provvisorio. Intanto però ha fatto capire a tutti che i tempi e i modi li detta lui.

Nessun altro. Il sindaco di Sora ha un profilo civico: vero che sia alle comunali che alle provinciali ha avuto il sostegno di tutto o di una parte del Pd, ma è altrettanto vero che ha tenuto fede agli impegni politici assunti. In questa maniera Luca Di Stefano conserva uno spazio autonomo di manovra. Da mesi i segnali di fumo trasmettono un solo messaggio, vale a dire del confronto avanzato (e costante) con Fratelli d'Italia. Però oltre i segnali di fumo non si va. E anche questo contribuisce sia a mantenere gli equilibri che a determinare un clima nel quale può succedere di tutto. In Italia i flussi elettorali cambiamo rapidamente e perfino radicalmente. Lo abbiamo visto tante volte negli ultimi anni. L'azione politica di Di Stefano ha determinato una sorta di centro di gravità sganciato dal concetto di coalizioni e perfino di "conta" a tutti i costi. La prospettiva non è quella di passare il tempo. Ma di utilizzarlo al meglio.