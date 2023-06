Per l'elezione del segretario regionale del Lazio del Partito Democratico si vota domenica 18 giugno, dalle 8 alle 20. In corsa ci sono Daniele Leodori e Mariano Angelucci. Si tratta di primarie aperte, dove possono votare sia i tesserati del Pd che i non tesserati, ma questi ultimi con un contributo di 2 euro per le spese organizzative. Si vota barrando il simbolo della lista ed esprimendo due preferenze, un uomo e una donna. Gli eletti nelle liste faranno parte dell'assemblea regionale del partito. In tutta la provincia di Frosinone saranno allestiti sei seggi per le primarie, 96 per la precisione. Chi volesse conoscere l'ubicazione del seggio più vicino può consultare il link urly.it/3vs-7 oppure inviare un messaggio al numero whatsapp 3403775827.

La nota di Fantini

Il segretario provinciale del Partito Democratico Luca Fantini rileva: «Voglio innanzitutto ringraziare tutti i militanti che, dopo un anno impegnativo su molti fronti, ancora una volta permetteranno l'apertura dei gazebo in tutti i Comuni della provincia. Un impegno assolutamente non scontato, che dimostra quanto la nostra comunità sia pienamente coinvolta, impegnata e consapevole del percorso di ricostruzione che necessariamente deve partire dal basso, dai nostri iscritti, dai volontari che con passione smisurata lavorano e immaginano un nuovo percorso per il Pd».

Poi aggiunge: «Sarà una bella giornata per la nostra comunità all'insegna della partecipazione e della democrazia. Del resto, quello di domenica è un passaggio decisivo per il Partito Democratico a livello regionale. Torniamo tra i territori, consapevoli della necessità di costruire una leadership forte e un progetto chiaro, per un'opposizione decisa ai governi delle destre, a partire dalla Regione amministrata da Rocca, e con una prospettiva diversa da offrire ai cittadini. Ci aspettano sfide cruciali, sono convinto che il Pd della provincia di Frosinone fornirà ancora una volta una risposta concreta, con una partecipazione importante all'appuntamento. Rivolgo un in bocca al lupo ai candidati segretari Daniele Leodori e Mariano Angelucci». In un anno ci sono state diverse elezioni: due volte le comunali, le politiche e le regionali. I Democrat hanno votato anche per le primarie nazionali.

L'impegno di De Angelis

Francesco De Angelis, leader della corrente Pensare Democratico, alle primarie di domenica guiderà la lista Rete Democratica, che sostiene Daniele Leodori. Ha detto De Angelis: «Non si può far finta di nulla dopo una sconfitta elettorale così evidente. Dobbiamo quindi necessariamente capire cosa non va e spero che il congresso regionale sia l'occasione per cominciare a discutere. Sul progetto e sui contenuti. Certamente una cosa dobbiamo dirla. È difficilissimo fare una campagna elettorale quando tutti sanno che tu hai già perso prima del voto.

E rispetto a questo c'è un tema. Intanto dobbiamo sapere che da soli non si vince. E per questo noi abbiamo la necessità di ridisegnare un'alleanza e creare un'alternativa credibile alla destra. Non dobbiamo aspettare che gli altri sbaglino, ma far sì che il Pd torni ad essere un punto di riferimento di un progetto credibile. La seconda questione riguarda proprio da vicino il Partito Democratico. Dobbiamo ripartire dalla nostra carta d'identità, definendo bene chi siamo e che cosa vogliamo fare. Abbiamo bisogno di ridefinire il profilo ideale, sociale e culturale del Pd, riscoprendo una sintonia vera, concreta con il Paese, altrimenti le persone ci vedono lontani da loro».