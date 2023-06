Fumata bianca per la giunta comunale, il nuovo esecutivo che governerà la città dei papi per i prossimi cinque anni è stato varato poco fa dal sindaco Daniele Natalia. Il primo cittadino ha verificato la regolarità degli atti predisposti su sua indicazione, stilando a mano l'elenco nominativo con accanto le deleghe da assegnare a ciascuno dei futuri collaboratori. In mattinata la notizia delle dimissioni di Riccardo Ambrosetti dal consiglio provinciale. Per essere nominato assessore, infatti, Ambrosetti ha dovuto rinunciare al ruolo di consigliere provinciale. La giunta è così formata: Riccardo Ambrosetti, Valentina Cicconi, Vittorio d'Ercole, Carlo Marino e Anna De Lellis. Mentre Valentina Cicconi e Anna De Lellis, non essendo state elette, non daranno luogo a surroga, al posto di Riccardo Ambrosetti, Vittorio d'Ercole e Carlo Marino entreranno in consiglio comunale Vincenzo Proietti (Fratelli d'Italia), Annarita Pontecorvo (Cuori Anagnini) e Antonio Necci (Lega).