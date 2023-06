Ieri è tornato a riunirsi il consiglio comunale che ha provveduto, tra l'altro, alla nomina del presidente dell'assise. Prima ancora è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Silvio Berlusconi. A guidare i lavori dell'assemblea cittadina, con voto unanime della maggioranza e scheda bianca della minoranza, è stato eletto Gianluca Ludovici che nella precedente legislatura si era occupato di pubblica istruzione e finanziamenti pubblici. Per conoscere i nomi degli assessori, invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Ieri il sindaco ha specificato: «Entro i primi giorni della prossima settimana», durante la quale conferirà anche le deleghe extra giunta ai consiglieri di maggioranza.

Su interpellanza del gruppo di minoranza "Scelgo Fiuggi", si è discusso della valorizzazione degli asset turistici della città. Sull'apertura degli stabilimenti termali il sindaco ha letto la comunicazione sollecitata ad Atf Spa con la quale chiarisce che la Fonte Bonifacio VIII aprirà i cancelli anche il pomeriggio a partire dal 16 giugno prossimo e la Fonte Anticolana entro le prime due settimane di luglio. L'assessore al bilancio uscente Rachele Ludovici ha poi annunciato che nella prossima seduta porterà in discussione i criteri per l'adesione alla "rottamazione quater". Si è proceduto quindi all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2022 e del piano economico finanziario 2022-2025, alla conferma dell'aliquota addizionale Irpef, all'approvazione del Dup. Infine l'adesione con voto unanime dell'assise alla campagna di sensibilizzazione sull'endometriosi.