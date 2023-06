L'Amministrazione Fiorletta dovrà fare i conti purtroppo con le casse comunali che cantano il "de profundis".

Questa è la situazione che starebbe emergendo in questi primi giorni di attività amministrativa del primo cittadino e della sua giunta, che riproponiamo: Elena Maria Cestra assessore con delega al Turismo e Tutela del patrimonio storico e artistico della città; Pierina Dominici con delega a Pubblica Istruzione, Politiche educative e Pari opportunità; Andrea Pro (vicesindaco), assessore alle Politiche giovanili, Volontariato e Associazionismo; Cristian Piermattei con deleghe a Housing e Politiche per la casa, Digitalizzazione del territorio e Problemi zona industriale; Franco Martini, assessore a Bilancio e Ambiente.

Si è sempre in attesa dell'attribuzione delle altre deleghe che Fiorletta ha deciso di assegnare agli undici consiglieri di maggioranza. Alcuni di questi incarichi sarebbero già pronti, ma manca l'ufficialità. Pertanto, Federica Fiorletta va verso lo spettacolo, a Virgili andrebbe lo Sport, a Rea i Lavori pubblici, a Vittori i Servizi sociali, a Galassi il Commercio, la Cultura andrebbe a Zaccari, il Decoro a Bernardini, i Parchi a Federica Mastrangeli. Del resto non è dato sapere. Tuttavia, nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro. Intanto, però, l'argomento del giorno scaturisce dalla criticità delle casse comunali. Non sono bazzecole.

La situazione non sarebbe affatto rosea e questo si rifletterà di sicuro sull'attività amministrativa e sulla città. Dovrà fare i miracoli Fiorletta, soprattutto in questo inizio del suo terzo mandato. La città, d'altronde, deve recuperare il terreno perduto. Se non altro la fase commissariale l'ha paralizzata come era ipotizzabile. Ma Ferentino non può fare a meno nell'immediato degli eventi estivi, dei festeggiamenti patronali di agosto e di tutto il resto a settembre, a partire dal Palio di San Celestino. Manifestazioni che portano gente e turisti in una città "svuotata", anche a beneficio del commercio in crisi. Una Ferentino in cerca di nuova linfa e di riscatto.