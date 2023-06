Da oggi, lunedì 12 giugno 2023, ogni minuto è buono per il commissariamento delle Ater e degli Enti Parco. Come disposto dalla giunta regionale nelle delibere approvate nelle scorse settimane. Questo significa che fin dalle prossime ore potrebbe esserci una forte accelerazione sul versante della nomina dei commissari.

Cosa succede

Le Ater sono quelle di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e del comprensorio di Civitavecchia (per Roma si è già proceduto). Secondo quanto si legge nella delibera, con successivi decreti del presidente Francesco Rocca, a seguito dell'esperimento delle procedure di individuazione, saranno nominati i presidenti delle Ater e, nelle more della costituzione dei consigli di amministrazione, gli stessi presidenti saranno nominati commissari straordinari. Nella delibera regionale si specificava che i componenti dei consigli di amministrazione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale decadono l'11 giugno (ndr: ieri per chi legge). Stesso discorso per gli Enti Parco. Nella seduta del 22 maggio scorso la Giunta guidata da Francesco Rocca ha deliberato, a decorrere dal prossimo 12 giugno, il commissariamento dei seguenti tredici Enti: Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, Parco regionale dei Castelli Romani, Parco regionale dell'Appia Antica, Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, Parco regionale Riviera di Ulisse, Ente regionale Roma Natura, Parco naturale di Veio, Parco naturale dei Monti Aurunci, Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa, Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano, Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Monti Cimini-riserva naturale Lago di Vico. Nella delibera si fa riferimento all'articolo 55 (comma 4) dello statuto, in base al quale i consigli direttivi «decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina». Si provvederà alla nomina dei commissari straordinari, «mediante successivi decreti del presidente, tra i soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico». Inoltre «i commissari straordinari resteranno in carica fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione».

La partita degli enti

Evidente che lo schema per trovare una "quadra" sulla guida delle Ater e degli Enti Parco va inquadrato in un'ottica di maggioranza. Il che vuol dire che i capigruppo regionali dei partiti di centrodestra dovranno raggiungere un'intesa in grado di reggere sia sul piano politico che territoriale. E ci sono pure altri enti intermedi da tenere presenti. Nelle scorse settimane, per esempio, si è molto parlato dell'opzione Antonello Iannarilli (primo dei non eletti di Fratelli d'Italia alle regionali nella lista provinciale) per la presidenza di Laziocrea. Iannarilli in passato, quando militava in Forza Italia, è stato parlamentare, assessore e consigliere regionale, presidente della Provincia. Se questa opportunità dovesse "saltare" nel gioco degli equilibri regionali e provinciali (del centrodestra e di Fratelli d'Italia), allora il nome di Iannarilli potrebbe essere tenuto in considerazione anche come commissario-presidente dell'Ater di Frosinone. Ma rimane da capire a quale partito verrà attribuita la "casella" dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica. Se a Fratelli d'Italia o agli "azzurri". Per il partito di Giorgia Meloni circolano altri due nomi: Antonio Abbate (vicecoordinatore regionale) e Gabriele Picano (candidato alle ultime regionali). Mentre per Forza Italia c'è l'ipotesi di Gianluca Quadrini, capogruppo alla Provincia. In ogni caso la mappa degli enti intermedi è molto vasta e bisognerà ragionare sui vari "incroci" possibili.

Le deleghe alla Provincia

Domenica prossima (18 giugno) saranno trascorsi esattamente sei mesi dall'elezione di Luca Di Stefano presidente della Provincia. E mancheranno esattamente sei mesi (18 dicembre) alla scadenza del mandato dei 12 consiglieri e quindi al rinnovo degli stessi. Sempre che il Parlamento non acceleri sull'approvazione della riforma che ha come obiettivo quello di superare la legge Delrio e riportare le Province all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri. In tal caso è probabile che si voterà con il nuovo sistema esattamente tra un anno, magari insieme alle europee e alle comunali. In ogni caso questa settimana sarà davvero quella decisiva per capire se Luca Di Stefano vuole davvero assegnare le deleghe ai consiglieri. Come detto in aula in occasione dell'approvazione del bilancio. L'intenzione sembra essere quella di coinvolgere tutti i 12 esponenti. Ricordiamo la composizione dell'aula. Il Partito Democratico ha quattro rappresentanti: Enrico Pittiglio, Alessandro Mosticone, Antonella Di Pucchio, Gaetano Ranaldi. La Lega due: Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti. Due anche per Fratelli d'Italia: Riccardo Ambrosetti e Stefania Furtivo. Quindi ci sono: Gianluca Quadrini (Forza Italia), Valentina Cambone (Polo Civico), Luigi Vacana (Provincia in Comune) e Alessandro Cardinali (Gruppo Misto). Il nodo da sciogliere è quello relativo a Riccardo Ambrosetti, in piena corsa per la nomina ad assessore nella giunta comunale di Anagni. Perché se così fosse dovrebbe dimettersi da consigliere comunale, carica propedeutica per quella di consigliere provinciale. Nei giorni scorsi era sembrato che Ambrosetti non intendesse lasciare il ruolo alla Provincia. Al suo posto subentrerebbe Rossana Carnevale, che nel 2021 ha messo infila 1.883 voti ponderati. Va detto però che negli ultimi tempi la posizione politica di Rossana Carnevale è apparsa lontanissima da FdI.