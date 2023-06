Il Partito Democratico appare inchiodato alle sconfitte. Alle politiche, ma anche e soprattutto alle regionali. E il congresso nel Lazio potrebbe non bastare a scuotere una comunità politica che si rifiuta di fare i conti con un autentico "tsunami". Francesco Rocca è stato eletto Governatore con il 55,88% (934.614 voti), mentre Alessio D'Amato si è fermato al 33,50% (581.033 consensi). Il gap è stato di 22,38 punti percentuali: un abisso. Tutto questo è avvenuto dopo dieci anni di governo di centrosinistra a guida Nicola Zingaretti. Vuol dire che il "popolo sovrano" voleva cambiare. Vuol dire che il "popolo sovrano" non ha promosso (anzi: ha bocciato) le politiche attuate dalla passata giunta. Le regionali si decidono soprattutto sulla sanità e sulla gestione dei rifiuti. È sempre stato così. Se il Partito Democratico non fa autocritica su determinati punti e momenti che hanno scandito le due legislature passate non può andare lontano. E neppure un leader del calibro di Daniele Leodori è attrezzato per i miracoli. A tutto questo si aggiunga che probabilmente i Democrat sono rimasti sorpresi dall'intraprendenza, dalla determinazione e dalla velocità della giunta e della maggioranza di Francesco Rocca. Il commissariamento delle Ater e degli Enti Parco dimostra come il centrodestra voglia governare il territorio in tutte le sue articolazioni. L'annullamento della delibera di costituzione dell'Egato di Frosinone è il segnale che sui rifiuti Rocca intende sterzare radicalmente. Non vuole cambiare soltanto i suonatori, ma anche la musica. Nel senso di impostazione. Lo vedremo dalle linee guida del Piano dei rifiuti. Ma ciò non toglie che Pd e Cinque Stelle continuano a non parlare della situazione nella quale sono il Lazio e Roma: senza discariche e senza una "visione" di prospettiva.

L'effetto domino si estende nelle province

Adesso il centrodestra regionale si concentrerà sulla sanità, anche se alcuni segnali sono già arrivati. Per esempio sul ruolo dei privati. Il Pd è fermo. Non è una questione di "merito" delle scelte, che ognuno giudica come vuole. Anche perché alla fine saranno i cittadini a promuovere e a bocciare. La questione riguarda la fase di governo: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non hanno timori reverenziali (perché dovrebbero?). Stanno effettuando delle scelte, davanti alle quali il Partito Democratico risponde con tempi rallentati e con poche idee alternative. Ci si concentra sulle alleanze. Vero: da soli non si vince. Ma siamo sicuri che il Campo Largo fortemente voluto da Nicola Zingaretti e Roberta Lombardi sia stata la risposta giusta? Un'alleanza va costruita dal basso e i test arrivano sui grandi temi. Prendiamo il termovalorizzatore di Roma: il sindaco Roberto Gualtieri lo ha previsto come progetto cardine, i Cinque Stelle hanno fatto cadere il Governo Draghi su questo. Inoltre, proprio nel momento dell'intesa tra Pd e Cinque Stelle alla Regione, il centrosinistra ha cominciato a perdere colpi. In Italia e nel Lazio. Qualche nesso causale o "soltanto" una congiunzione astrale sfavorevole? Qualunque sia la risposta, cambia poco. Il Campo Largo non ha funzionato e non funziona. Pure in Ciociaria il Pd è arretrato parecchio: soltanto le capacità strategiche di Francesco De Angelis hanno evitato che la disfatta assumesse proporzioni ancora più ampie. Ma questo non toglie che a Frosinone il Pd (nonostante sia stato il primo partito) abbia inanellato la terza sconfitta consecutiva. E non toglie che non abbia toccato palla a Ceccano, Alatri, Anagni, Pontecorvo. Poi succede che negli enti intermedi De Angelis riesca a trovare soluzioni vincenti, anche se spesso trasversali. A sorprendere è altresì la mancanza di reattività e di analisi autocritica: da quando non si convoca una riunione della direzione provinciale per "ufficializzare" tutte le postazioni perse? Da quando la classe dirigente non si mette in discussione? Infine, non si difendono neppure le scelte prese e rivendicate per mesi. L'Egato tanto per dirne una: enti che la giunta Zingaretti riteneva fondamentali nella gestione dei rifiuti. Così come nessuno ha ritenuto di intervenire in appoggio a Mauro Buschini. Parliamo di uno che è stato presidente del consiglio regionale, assessore, capogruppo alla Pisana e tanto altro ancora. Perché questo silenzio assordante? Non è intervenuto neppure Daniele Leodori, che a dicembre era presente nel Palazzo della Provincia quando i sindaci (in massima parte del Pd) hanno votato per Buschini. Da una parte c'è un centrodestra agguerrito, lucido e motivato, dall'altra un Pd smarrito, a tratti abulico, spesso distratto e distante. Le primarie del 18 giugno non potranno essere la panacea. C'è bisogno di scelte drastiche.

La mobilità urbana e la trincea di Mastrangeli

Piste ciclabili, Bus Rapid Transit, sensi unici, parcheggi e tutto il resto: il Piano urbano della mobilità sostenibile a Frosinone è già una corsa ad ostacoli. Va ad incidere sulla vita quotidiana delle persone, sulle abitudini, sulle scelte e su tradizioni consolidate. Non sarà semplice. Davanti alle proteste crescenti il sindaco Riccardo Mastrangeli ha avuto il coraggio di mettersi in discussione. Stoppando la situazione e chiedendo un approfondimento ai tecnici. Vedremo cosa succederà, ma intanto è stato dato un segnale al tessuto sociale della città. Forse doveva arrivare prima, ma meglio tardi che mai. C'è però un dato politico. Il sindaco Riccardo Mastrangeli è in trincea con pochi fedelissimi. La maggioranza della maggioranza (comprendendo anche la giunta) si è defilata. Troppo comodo prendersi solo gli applausi.