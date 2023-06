In settimana verrà fissata la seduta della commissione ambiente, chiamata ad esprimere un parere. Poi la delibera di annullamento della costituzione dell'Egato di Frosinone tornerà all'attenzione della giunta per l'approvazione definitiva. Nel frattempo però la polemica politica prosegue.

Azione in... contropiede

La federazione di Frosinone del partito di Carlo Calenda prende posizione sull'argomento. E lo fa difendendo la scelta degli enti di gestione degli ambiti territoriali ottimali dei rifiuti. «Lo abbiamo fatto in modo collegiale», spiega il segretario provinciale Antonello Antonellis. Nella nota si legge: «La vicenda dell'Egato rischia di diventare l'ennesima brutta pagina della politica provinciale. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a dichiarazioni ed avvisi di procedimenti fatti in nome e per conto del "bene dei cittadini", ma è evidente che la partita vera si gioca su altri campi e che, come sempre, la demagogia aiuta quando può essere funzionale alle "vendette politiche" tra avversari e presunti amici. Gli Egato sono stati costituiti "a valle" di una legge dello Stato, peraltro già applicata in molte province italiane, e nascono per una più efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti. Ma a Frosinone si sta trasformando un'opportunità nell'ennesimo teatrino di lotta politica». Prosegue Azione: «Infatti è evidente che la scelta del centrodestra provinciale e regionale di annullare la costituzione dell'Egato in autotutela nasconde (male) la voglia di rivalsa politica rispetto alla passata Amministrazione di centrosinistra, considerando che tantissimi sindaci di centrodestra votarono la governance dell'Egato della provincia di Frosinone. Le motivazioni sui costi di gestione sono pura demagogia: oggi gravano sui cittadini i costi di un Ente appena costituito che, lasciato nelle condizioni di poter operare, è l'unico vero strumento in grado di garantire la riduzione dei costi di gestione dei rifiuti. Mentre vi è un silenzio assordante sulle consulenze e sugli incarichi politici, questi sì che gravano pesantemente sulle tasche dei cittadini. La stessa demagogia rivela il vero problema politico sugli Egato ovvero la mancanza di una strategia di risoluzione dei problemi connessi alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti. Chiara, e da stigmatizzare, la posizione dei partiti del centrodestra provinciale, ma non rassicura il silenzio del centrosinistra. Non vorremmo che, in attesa di accordi su altri tavoli, avesse ragione Cicerone "cum tacent, clamant". La vicenda Egato è importante ed il silenzio non è ammesso. Noi siamo a favore di Egato, a favore della trasparenza, a favore di una seria organizzazione e di un controllo serrato del ciclo dei rifiuti, nel rispetto delle norme ed a tutela dei cittadini».

Verso il ricorso al Tar

L'avvocato Francesco Scalia rappresenta l'Egato di Frosinone guidato dal presidente Mauro Buschini. In questa fase sta attendendo il completamento della procedura. Ma è chiaro che sta già ragionando su come impostare il ricorso al Tar, con contestuale richiesta di sospensiva. Nella delibera approvata dalla giunta regionale si legge: «Del tutto irrilevante si appalesa, infine, l'invito a voler attendere il responso del Tar Lazio sul ricorso presentato dal Comune di Fiuggi, atteso che l'Amministrazione se rileva l'esistenza di un vizio originario che affligge un proprio provvedimento è tenuta/obbligata a rimuoverlo dall'ordinamento». Francesco Scalia ha spiegato la sua posizione. In questo modo: «Intendo aspettare la fine del procedimento e poi valuteremo il da farsi. Però su un punto insisto: perché se ritengono fondati i motivi del ricorso non hanno scelto di continuare la strada del giudizio amministrativo?». In precedenza aveva affermato: «Il vizio che lamenta la Regione non ha inficiato l'assemblea. Il vizio che lamenta è l'accorpamento, nella tabella, delle quote dei Comuni della Valle di Comino. Ma ciascuno di questi Comuni ha votato singolarmente per proprio conto. Inoltre l'assemblea, a larghissima maggioranza, ha eletto gli organi. La Regione potrebbe limitarsi a rettificare quella tabella senza far decadere gli organi. Sia ben chiaro: è la legge che ha istituito gli Egato. Nel Lazio i Comuni non hanno più competenza in materia».

La posizione della Regione

Nel provvedimento adottato qualche giorno fa dalla giunta regionale c'è scritto: «È stato erroneamente riportato il peso ponderato (quota di rappresentanza) riferito all'Unione dei Comuni e non al singolo Comune». La giunta Rocca ha così revocato in autotutela la delibera dello scorso novembre adottata dall'Amministrazione allora guidata da Daniele Leodori. Quello di Frosinone è l'unico Egato per il quale si è proceduto alla costituzione. Mentre per gli altri cinque (Roma città e province di Roma, Latina, Viterbo e Rieti) lo stesso Leodori decise di aggiornare il tutto a dopo le regionali del 12 e 13 febbraio scorsi. L'assessore Fabrizio Ghera, dopo aver letto le relazioni dei diversi uffici, ha deciso di procedere esattamente come era stato fatto a novembre: due passaggi in giunta ed esame in commissione. Il campo della partita politica è delimitato. Ormai però è evidente che il confronto si sposterà altresì sul terreno dei ricorsi al Tar. Il 7 dicembre Mauro Buschini venne eletto presidente dell'Egato con 63 voti su 86 presenti. La scontro politico ci fu immediatamente tra centrosinistra e centrodestra. In questi mesi il consigliere regionale Daniele Maura (Fratelli d'Italia) ha tenuto alto il pressing. Il presidente dell'Egato Mauro Buschini in questo momento preferisce non esternare. Lo farà quasi sicuramente a situazione definita. Dopo il completamento della procedura e il ricorso al Tar.