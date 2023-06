"Venti giorni non sono bastati al neo eletto sindaco Baccarini per comporre la giunta comunale ed assegnare le deleghe, come previsto dalla norma. Cinque mesi non sono stati sufficienti alla nuova guida di Atf per stabilire con certezza le date di apertura degli stabilimenti termali ed il piano industriale che pare ancora in corso di predisposizione".

Esordio scoppiettante per il gruppo di opposizione "Scelgo Fiuggi" che incalza la nuova amministrazione del sindaco Alioska Baccarini dopo il consiglio comunale d'insediamento.

Il capogruppo Alberto Festa scrive in una nota: "Nel corso della seduta il sindaco ha comunicato che tutto il personale impiegato alle terme lo scorso anno sarà richiamato con le stesse qualifiche e impegno orario, l'apertura della Fonte Bonifacio per tutta la giornata, a partire dalla metà di giugno e della Fonte Anticolana dal primo luglio. Per il resto tutto rinviato al consiglio comunale del 12 giugno, per il quale ci siamo attivati chiedendo formalmente informazioni e notizie più precise. Inoltre, rispetto alla convalida degli eletti, considerati gli importanti passaggi economici e finanziari che il Comune di Fiuggi sta affrontando e che di fatto ratificherà nella seduta di bilancio del prossimo 12 giugno, abbiamo messo a verbale la dichiarazione che segue, chiedendo la massima attenzione ed il rispetto delle norme in senso estensivo".

Festa si riferisce in particolare al decreto legislativo 267/2000 secondo il quale "non possono ricoprire la carica di consigliere comunale i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento ed i consulenti legali, amministraivi e tecnici che prestano opera in modo continuativo rispetto ad aziende soggette a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte del Comune".

Da qui la sua richiesta di prestare "particolare attenzione e vigilanza nel rispetto estensivo della norma con riferimento a tutte le decisioni che riguarderanno, direttamente o indirettamente, i rapporti con le partecipate del Comune di Fiuggi.