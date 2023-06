Daniele Natalia verso la quadratura del cerchio. I francesi sono soliti ribadire con "cherchez la femme" la responsabilità di quanto accade nel mondo, da addebitare ai capricci della donna o soprattutto all'influenza del sesso non più debole sul resto della galassia. La composizione della giunta comunale di Anagni non è di importanza siderale, ma l'ingarbugliamento che ha messo a dura prova la capacità e la pazienza del rivotato primo cittadino sarebbe stato causato proprio dalle cosiddette "quote rosa". Nella seduta inaugurale della consiliatura, convocata per giovedì prossimo alle 15.30, l'esame delle condizioni dei consiglieri eletti, la loro convalida e le eventuali surroghe non dovrebbero provocare patemi, passando subito al giuramento del sindaco.

La votazione per eleggere il presidente del consiglio comunale dovrebbe convogliare i voti su Davide Salvati (FdI), quindi seguirà l'attesa presentazione della giunta formata dagli assessori che Natalia potrebbe incoronare già lunedì prossimo. Le indiscrezioni degli ultimi giorni sarebbero confermate con Riccardo Ambrosetti (FdI) alla manutenzione, Valentina Cicconi (Identità Anagnina) da definire, Vittorio d'Ercole (Lega) ambiente e urbanistica, Carlo Marino (Cuori Anagnini) alla cultura. Per quanto riguarda il secondo nominativo rosa, si opterebbe per una staffetta tra Anna De Lellis (Idea Anagni) e Chiara Stavole (FI).

Con la nomina degli assessori entrerebbero in consiglio per surroga Vincenzo Proietti (FdI), Antonio Necci (Lega), Annarita Pontecorvo (Cuori Anagnini). Si vocifera anche di qualche rinuncia, quindi almeno un subentro tra consiglieri, certamente in maggioranza, ma non si esclude anche tra i sei della minoranza. La nuova assise è così composta: Riccardo Ambrosetti, Marianna Cacchi e Davide Salvati (FdI), Donatello Cardinali e Angelo Proietti (Identità Anagnina), Carlo Marino e Luigi Pietrucci (Cuori Anagnini), Vittorio d'Ercole (Lega), Guglielmo Vecchi (Idea Anagni), Rodolfo Mastroianni (FI). Minoranza: Alessandro Cardinali, Roberto Versi, Giuseppe de Luca, Giulia Beccidelli, Danilo Tuffi e Luca Santovincenzo.