La sensazione è che Riccardo Ambrosetti resterà consigliere provinciale. E questo vuol dire che non potrà accettare cariche di vicesindaco o di assessore al Comune di Anagni. Per un motivo semplice: dovrebbe dimettersi da consigliere comunale, presupposto fondamentale per continuare a mantenere il ruolo all'ente di piazza Gramsci. Riccardo Ambrosetti è un esponente importante di Fratelli d'Italia e si muove in un'ottica di partito. Ad Anagni è stato il primo degli eletti e quindi è "naturalmente" in pole position per qualunque tipo di scenario. Ma è altrettanto evidente che l'Amministrazione Provinciale è strategica in questa fase. Il presidente Luca Di Stefano affiderà deleghe a tutti i dodici consiglieri. E sicuramente Ambrosetti avrà delle funzioni importanti.

Ma c'è un'altra considerazione sul tavolo della politica in questo momento: il ritorno all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri provinciali. La bozza del testo unificato dei vari disegni di legge è stata depositata presso la commissione Affari costituzionali del Senato. Su iniziativa della senatrice Daisy Pirovano (Lega). Vediamo quali sono i punti principali di una proposta che ha come obiettivo quello di superare la riforma Delrio. A votare tornerebbero i cittadini e quindi la Provincia non sarebbe più un ente di secondo livello (dal 2014 alle urne si recano gli addetti ai lavori, sindaci e consiglieri dei 91 Comuni attraverso il sistema del voto ponderato).

Il disegno di legge unificato prevede che per indossare la fascia da presidente della Provincia occorrerà almeno il 40% dei voti validi. Se nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale soglia, allora si procederebbe con il ballottaggio. Riguardo alle competenze dell'ente, queste le più importanti: pianificazione territoriale, organizzazione dei servizi pubblici, trasporti, sviluppo economico, digitalizzazione, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, programmazione scolastica, edilizia scolastica, pari opportunità, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito lavorativo. È importante precisare che l'iniziativa è parlamentare, non governativa.

Il presidente della Provincia, eletto quindi a suffragio universale, dovrà nominare le giunte. Il numero degli assessori in una Provincia fino a 500.000 abitanti (come quella di Frosinone) è di 4. Ad uno degli assessori dovrà essere assegnata la delega di vicepresidente. Nella composizione dell'esecutivo nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%.

Per quanto riguarda invece i consiglieri, in una Provincia fino a 500.000 abitanti ne saranno eletti 20. La durata del mandato, sia per il presidente che per i consiglieri, sarà di 5 anni.

Tra i ruoli di assessore e di consigliere è prevista l'incompatibilità, ma ci sarebbe un meccanismo di "sospensione" dal ruolo di consigliere nel caso di incarico in giunta. Proprio per poter tornare alla prima carica nel caso di revoca della nomina ad assessore o di dimissioni. Nel frattempo in aula entrerebbe il primo dei non eletti.

Previsto un premio di maggioranza del 60% per il presidente eletto. Sul versante dell'elezione diretta del consiglio provinciale, si tornerebbe ai collegi elettorali plurinominali, nei quali potrebbero competere da 3 a 8 esponenti. Possibili due preferenze, con il meccanismo di un uomo e una donna. Ipotizzata altresì una soglia di sbarramento del 3%.

Sul piano politico il centrodestra ha intenzione di accelerare e l'obiettivo è tornare all'elezione diretta tra un anno, magari in concomitanza con europee e comunali. E probabilmente è anche per questo che alla Provincia di Frosinone in questa fase giocano tutti in difesa.