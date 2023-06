La giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera per annullare la costituzione dell'Egato di Frosinone. L'atto, approvato su proposta dell'assessore ai rifiuti Fabrizio Ghera, dispone l'annullamento dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso. Quindi l'atto annulla la convocazione dell'unica assemblea Egato costituita, quella di Frosinone, che ha eletto come presidente Mauro Buschini. Per rendere attuativo il provvedimento, la Regione Lazio dovrà approvare una determina che annulla effettivamente i criteri di attribuzione per il voto ponderato di ciascun comune del Lazio. Significa azzerare completamente ogni procedura e il voto dei sindaci. A questo punto, si potrebbe aprire anche la strada del commissariamento.