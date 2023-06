Il sindaco Vittorio Sgarbi non indietreggia rispetto a quanto ha dichiarato durante il primo consiglio comunale, in risposta all'intervento del consigliere d'opposizione Niccolò Casinelli il quale ha evidenziato che quattro arpinati su dieci non hanno votato per lui. Sgarbi ha infatti confermato la sua idea al programma televisivo di La7 "Tagadà": vuole sapere attraverso un referendum se gli arpinati lo vogliono come sindaco. E se non vincerà è pronto a dimettersi. In tv il sottosegretario ha precisato di essere consapevole che un vero e proprio referendum non sarebbe ammesso dalla legge. Però insiste nel voler consultare i cittadini sul suo gradimento come sindaco. Per questo "test" si è dato tempo un mese, mentre gli arpinati continuano a chiedersi se dovranno tornare al voto.