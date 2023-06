Verso il commissariamento dell'Egato dei rifiuti di Frosinone. L'ente è guidato dal presidente Mauro Buschini eletto alla fine della precedente legislatura regionale. Domani, come riportato dall'agenzia Nova, la giunta regionale dovrebbe approvare una delibera che dispone l'annullamento dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso. Quello della provincia di Frosinone è l'unico Egato costituito delle sei totali istituite dall'amministrazione Zingaretti. Una volta approvata la delibera, spetterà all'assessorato ai Rifiuti approvare la determina di annullamento effettivo dei criteri di attribuzione per il voto ponderato e a quel punto ci si ritroverà in una situazione in cui il presidente dell'Egato di Frosinone non avrebbe la forza dei numeri del voto dei sindaci, essendo stati annullati i criteri di attribuzione. A questo punto si potrebbe aprire la strada del commissariamento.