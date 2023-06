Per l'approvazione del bilancio da parte dei Comuni c'è stata una ulteriore proroga. Fino a tutto il mese di luglio. L'Amministrazione Mastrangeli però vuole chiudere la partita a giugno. E su questo sta lavorando l'assessore Adriano Piacentini. In giunta lo schema del documento di previsione è stato approvato. Unitamente alla ricognizione delle cause pendenti del Comune. Un tema attualissimo. L'importo complessivo dei contenziosi è stato quantificato in 10.227.951,72 euro. C'è il cosiddetto contenzioso certo (con rischio di soccombenza certo per il Comune): 7.048.470,26 euro. Quindi il contenzioso probabile (anche in questo caso il riferimento è al rischio di soccombenza): 2.536.562,20 euro. Infine il contenzioso possibile: 642.919,26 euro.

L'assessore Adriano Piacentini ha detto sul punto: «La Corte dei Conti, con la deliberazione numero 100/2023/Prsp, ha sospeso il giudizio di gravità degli inadempimenti segnalando la necessità di ulteriori elementi istruttori per effettuare la verifica ed il raffronto tra l'obiettivo finale di rientro e il risultato di amministrazione accertato. La deliberazione di consiglio comunale numero 18 del 18 maggio di approvazione definitiva del rendiconto di gestione 2022, unitamente alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, prevedono il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del maggiore contenzioso realizzatosi nel 2022 e vanno nella direzione del mantenimento degli equilibri di bilancio prospettici con la procedura ordinaria prevista dalla manovra di bilancio e consentono di assorbire gli eventuali scarti rilevati. La mappatura del contenzioso è stata aggiornata di recente con la deliberazione di giunta comunale numero 235 del 25 maggio, dove l'ufficio legale dell'ente ha dato atto del nuovo contenzioso realizzatosi e sono individuati degli accantonamenti finanziari predisposti dal Comune di Frosinone con bilancio 2023–2025 per far fronte all'incremento delle passività aggiuntive. Il Comune ha in corso le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del Tuel per le sentenze esecutive di condanna già rilevate nell'esercizio 2022 e per quelle emerse all'inizio del 2023».

Per quanto riguarda lo schema di bilancio, nella delibera approvata si fa riferimento a vari fattori: «i consistenti aumenti dei costi dell'energia» ma pure la crescita generalizzata «del costo dei beni e dei servizi, tenuto conto dell'incremento dell'indice Istat all'11,6%». Si rileva altresì: «Tenuto conto che sul versante della spesa del personale, i margini di manovra in senso riduttivo, connessi a processi di efficientamento e razionalizzazione, appaiono assai scarsi, tenuto anche conto degli aumenti del recente contratto collettivo e dello stanziamento delle somme per l'indennità una tantum prevista dalla legge di bilancio».