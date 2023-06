Alioska Baccarini, al suo secondo mandato consecutivo di sindaco di Fiuggi, ha giurato ieri pomeriggio con la formula di rito tra gli applausi degli astanti. Una seduta molto istituzionale all'insegna del reciproco riconoscimento dei ruoli tra maggioranza e opposizioni, un clima idilliaco che, come sempre in questi casi, purtroppo non durerà molto; diversamente sarebbe per Fiuggi, visti i precedenti, la notizia delle notizie. Si è proceduto all'esame della condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità degli eletti il 15 maggio scorso senza che vi siano state contestazioni. Pertanto, oltre al sindaco Alioska Baccarini si sono accomodati nei banchi della maggioranza Marco Fiorini, Marina Tucciarelli, Latini Laura, Rachele Ludovi, David De Santis, Quirino De Santis, Marco Paris, Ludovici Gianluca, Federica Trinti, Simone Paris e Merletti Daniela. Il sindaco ha ribadito che tutti avranno una delega, al netto di quelle assessorili. Per la minoranza della "Scelgo Fiuggi" sono stati proclamati eletti il capolista Alberto Festa, Alessandro Battisti e Valentina Coladarci. Per il Pci Marco Risica e Lorna Gessler De Santis.

Per la nuova giunta si dovrà attendere ancora: la scelta degli assessori sarà annunciata dopo l'assise fissata per il 12 giugno, in cui verrà eletto il presidente e si procederà ad approvare il bilancio. Si è passati poi alla nomina della commissione elettorale e per la formulazione degli elenchi dei giudici popolari. Il sindaco ha ripercorso a grandi linee l'azione di governo degli ultimi cinque anni, ha accennato ad alcune iniziative in programma nella stagione termale in corso e ha ricordato alcuni aspetti del contratto che legano il Comune alla nuova gestione di Atf Spa, canoni d'affitto compresi.