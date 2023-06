L'accelerazione per tornare all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri provinciali indubbiamente c'è stata. Il comitato ristretto della prima commissione del Senato ha adottato il testo base sulla riforma delle Province. L'iter naturalmente è articolato e lungo, ma nel centrodestra c'è chi ha come obiettivo quelli di riportare le Province al voto il prossimo anno, archiviando la Delrio. Unitamente alle europee e alle comunali. La partita è aperta e in ogni caso a questo punto anche alla Provincia di Frosinone ci si interroga sul da farsi. Soprattutto relativamente alle deleghe da attribuire ai dodici consiglieri.

Sono trascorsi sei mesi dall'elezione di Luca Di Stefano a presidente della Provincia. E ne mancano altrettanti (sei) al rinnovo del Consiglio. Con la legge Delrio però, vale a dire con la logica dell'ente di secondo livello, per il quale alle urne si recano i sindaci e i consiglieri dei 91 Comuni. Attraverso il sistema del voto ponderato. Ma è evidente che se nei prossimi mesi ci saranno passi avanti per ritornare all'elezione diretta, tutto tornerà in discussione.

Il presidente Luca Di Stefano ha detto nel corso di una seduta del consiglio provinciale che avrebbe attribuito le deleghe ai consiglieri al termine della tornata delle comunali. Lo schema era pronto, mancava una sola casella, che però è decisiva. Parliamo del ruolo di Riccardo Ambrosetti, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, che alle comunali di Anagni è stato il più votato. Per lui si parla della nomina ad assessore nella città dei Papi. Perfino di vicesindaco. Se questo dovesse verificarsi, Riccardo Ambrosetti dovrebbe lasciare il ruolo di consigliere comunale e di conseguenza provinciale. Da giorni sta riflettendo seriamente sul da farsi.

Poi c'è un altro aspetto. Luca Di Stefano ha intenzione di coinvolgere tutti i dodici consiglieri provinciali nella gestione delle deleghe. In aula la situazione è la seguente. Il Partito Democratico ha quattro rappresentanti: Enrico Pittiglio, Alessandro Mosticone, Antonella Di Pucchio, Gaetano Ranaldi. Alle elezioni per la presidenza del 18 dicembre 2022, Pittiglio e Mosticone hanno sostenuto Luca Di Stefano, mentre Di Pucchio e Ranaldi erano schierati con Luigi Germani. Una situazione frutto della divisione del Pd: da una parte Francesco De Angelis, dall'altra Antonio Pompeo ed Enzo Salera.

La Lega ha due consiglieri: Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti. Sei mesi fa il Carroccio ha appoggiato Riccardo Mastrangeli. Due esponenti pure per Fratelli d'Italia: Riccardo Ambrosetti e Stefania Furtivo. A dicembre 2022 FdI ha votato per Luigi Germani. Gli altri consiglieri: Gianluca Quadrini (Forza Italia) e Valentina Cambone (Polo Civico) con Di Stefano, Luigi Vacana (Provincia in Comune) con Germani. Completa il quadro Alessandro Cardinali (Gruppo Misto). Diverse cose sono cambiate, ma la sostanza politica è che Di Stefano sembra voler superare definitivamente la fase elettorale scorsa. Con un'impostazione assolutamente bipartisan. Interpretando quindi lo spirito della Delrio.

Il ritorno all'elezione diretta cambierebbe completamente la prospettiva. Con i partiti che dovrebbero presentarsi in coalizione, guardando quindi alle alleanze. Ma pure i candidati alla presidenza dovrebbero rivedere tutto. Luca Di Stefano alla vicepresidenza dell'Upi Lazio è stato eletto con i voti di cinque consiglieri: Pittiglio, Mosticone (Pd), Quadrini (Forza Italia), Cambone (Polo Civico), Vacana (Provincia in Comune). In uno schema di ente di secondo livello. L'elezione diretta sarebbe tutta un'altra cosa. Da mesi circola l'indiscrezione di possibili contatti tra Fratelli d'Italia e Luca Di Stefano. Inoltre non si può escludere che Antonio Pompeo possa provare a candidarsi alla presidenza. Potrebbe perfino essere un modo per una tregua nel Pd. Chissà. Vedremo.