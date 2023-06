Il bilancio di previsione è stato approvato in giunta. Adesso però dovrà passare l'esame del consiglio comunale. La seduta verrà fissata in prima e in seconda convocazione, come sempre da diversi anni a questa parte. Stavolta il documento contabile sarà ancora più importante, sia sul piano amministrativo che politico. Perché il 2023 dovrebbe essere l'anno dell'uscita del Comune capoluogo dal Piano di rientro decennale. Perché il macigno dei debiti fuori bilancio pesa enormemente.

Perché il sindaco Riccardo Mastrangeli si aspetta risposte dalla maggioranza su un programma che tutti hanno accettato e sottoscritto. Perché l'opposizione di centrosinistra sta ragionando su come riorganizzare la lunghissima "traversata del deserto" dopo tre sconfitte consecutive. La Corte dei Conti ha chiesto ulteriori spiegazioni e documenti per esaminare nei dettagli la situazione economico-finanziaria del Comune capoluogo. L'assessore alle finanze Adriano Piacentini sa che il momento è particolarmente delicato, non nasconde le difficoltà ma al tempo stesso intende rassicurare.

La situazione

Dice Adriano Piacentini: «Intanto è perfettamente normale che al termine di un Piano di rientro di dieci anni la Corte dei Conti effettui controlli approfonditi e dettagliati. In giunta il bilancio è stato approvato prima del documento della magistratura contabile. Inoltre alcuni debiti fuori bilancio sono emersi, a seguito di sentenze, dopo l'audizione del sottoscritto. La premessa di ogni tipo di ragionamento è la seguente: la sana e prudente gestione dei conti negli ultimi dieci anni ha dato i suoi risultati e oggi siamo in grado di fronteggiare perfino le situazioni emerse ultimamente.

La ricostruzione della Corte dei Conti è riepilogativa di tutto l'iter decennale del Piano e, in merito alla sua chiusura, l'unica attenzione è quella del contenzioso che, per effetto di sentenze intervenute per giudizi in corso da oltre dieci anni, è precipitato nel 2022 e nel 2023. La ricognizione del contenzioso è stata approvata dalla giunta comunale in data 24 giugno 2023, (prima quindi dell'informativa della Corte dei Conti), ivi compreso, ovviamente, la relativa copertura finanziaria che è stata comunque assicurata dal bilancio di previsione approvato sempre dalla giunta in attesa del prossimo consiglio comunale.

Non sono abituato a nascondermi dietro un dito. I debiti da sentenze esecutive sono di particolare entità e ciò ha preoccupato in primis l'Amministrazione. Le soluzioni applicate hanno richiesto sacrifici ma sono attualmente sostenibili anche in termini di cassa libera». Prosegue Piacentini: «La Corte dei Conti, con la deliberazione numero 100/2023/Prsp, ha sospeso il giudizio di gravità degli inadempimenti segnalando la necessità di ulteriori elementi istruttori per effettuare la verifica ed il raffronto tra l'obiettivo finale di rientro e il risultato di amministrazione accertato.

La deliberazione di consiglio comunale numero 18 del 18 maggio di approvazione definitiva del rendiconto di gestione 2022, unitamente alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, prevedono il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del maggiore contenzioso realizzatosi nel 2022 e vanno nella direzione del mantenimento degli equilibri di bilancio prospettici con la procedura ordinaria prevista dalla manovra di bilancio e consentono di assorbire gli eventuali scarti rilevati.

La mappatura del contenzioso è stata aggiornata di recente con la deliberazione di giunta comunale numero 235 del 25 maggio, dove l'ufficio legale dell'ente ha dato atto del nuovo contenzioso realizzatosi e sono individuati degli accantonamenti finanziari predisposti dal Comune di Frosinone con bilancio 2023–2025 per far fronte all'incremento delle passività aggiuntive. Il Comune ha in corso le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del Tuel per le sentenze esecutive di condanna già rilevate nell'esercizio 2022 e per quelle emerse all'inizio del 2023».

Verso il dibattito

In aula si preannuncia un confronto acceso sul bilancio. Il sindaco Riccardo Mastrangeli, a un anno dall'elezione, si aspetta una prova di compattezza da parte di una maggioranza che sulla carta può contare su 22 voti. Per quel che riguarda il centrosinistra, è stato il dibattito sull'ascensore inclinato a far capire che l'intenzione è quella di cambiare passo. E sui debiti fuori bilancio Domenico Marzi ha già sottolineato diversi aspetti. Nelle ultime sedute Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi (Pd), Andrea Turriziani (Lista Marini), Claudio Caparrelli (Polo Civico) hanno sottolineato le loro posizioni. Come Vincenzo Iacovissi (Psi), che però ha mantenuto un profilo autonomo rispetto al resto della minoranza. Sarà una seduta dai tanti risvolti.