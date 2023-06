Le deleghe ai dodici consiglieri provinciali. Ma anche la definizione del futuro dell'Egato. Per non parlare delle nomine ai vertici di diversi enti intermedi regionali. La politica locale vive un momento che ruota intorno alla condizione dell'attesa. Si è appena conclusa la stagione delle comunali, con la vittoria di Daniele Natalia ad Anagni. Un mandato bis che allunga il trend di un centrodestra nettamente maggioritario in Ciociaria. Alle politiche come alle regionali, passando per le amministrative.

Il Partito Democratico deve necessariamente porsi il tema di una riorganizzazione, anche e soprattutto in questo territorio. All'orizzonte ci sono le primarie per eleggere il segretario regionale nel Lazio. Il grande favorito è Daniele Leodori, che avrà il sostegno pure di Pensare Democratico di Francesco De Angelis. Sia alla Provincia che al Comune di Ferentino la corrente di De Angelis si è affidata ad uno schema risultato vincente: un'alleanza di tipo civico. Ci sono state le vittorie di Luca Di Stefano e Piergianni Fiorletta. Di Stefano aveva vinto in precedenza pure a Sora con un profilo civico e con il sostegno dei Democrat.

Ma il punto è la difficoltà del partito a presentarsi unito a questi appuntamenti. Daniele Leodori è un uomo di intese e mediazioni. La vera sfida sarà quella di rilanciare la politica delle alleanze. Senza le quali è complicato non soltanto vincere, ma perfino rivendicare un successo quando il simbolo sulla scheda non c'è.

In settimana capiremo quale sarà la linea della giunta regionale sull'Egato di Frosinone.

L'intenzione sembra quella di procedere con l'annullamento della deliberazione dell'esecutivo (guidato allora da Daniele Leodori) del 16 novembre 2022, numero 1.063. In questo modo ci sarebbe la decadenza della votazione dell'assemblea dei sindaci con la quale sono stati eletti il presidente Mauro Buschini e i membri del consiglio direttivo. Una contrapposizione che è anche politica. Così come sul Piano dei rifiuti la giunta di Francesco Rocca presenterà un suo Piano, diametralmente opposto a quello del centrosinistra di Nicola Zingaretti. Restando in tema di rifiuti, all'orizzonte c'è il rinnovo dei vertici della Saf.

Per quanto riguarda la Provincia, il 18 giugno saranno sei mesi dall'elezione a presidente di Luca Di Stefano. E ne mancheranno sei al rinnovo dei 12 consiglieri. Le deleghe saranno assegnate sicuramente, ma è chiaro che il tempo a disposizione per la gestione delle stesse appare ridotto. Si tratta di capire la linea dei partiti in un contesto completamente bipartisan. Perché si profila un coinvolgimento di tutti. Dei 4 consiglieri del Partito Democratico, dei 2 della Lega, dei 2 di Fratelli d'Italia. E degli esponenti (uno ciascuno) di Forza Italia, Polo Civico, Provincia in Comune e Gruppo Misto.

Intanto però si attendono le scelte di Riccardo Ambrosetti, consigliere comunale (di Anagni) e provinciale di Fratelli d'Italia. Nella città dei Papi Ambrosetti è stato il più votato e questo significa che è in pole position per un ruolo da assessore. E magari per la carica di vicesindaco. In tal caso però non potrebbe restare consigliere provinciale. Sono in corso delle valutazioni di tipo sia politico che amministrativo. Una cosa è certa: la Provincia si conferma centrale nelle dinamiche politiche dell'intero territorio. Altro che ente di secondo livello.