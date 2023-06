Per quanto riguarda la situazione dell'Egato di Frosinone se ne riparla la settimana prossima. Ieri l'argomento non è stato affrontato nella seduta della giunta regionale. Probabilmente si stanno aspettando alcuni passaggi degli uffici, ma la strada è tracciata. L'intenzione è quella di procedere con l'annullamento della deliberazione dell'esecutivo (guidato allora da Daniele Leodori) del 16 novembre 2022, numero 1.063. L'effetto sarebbe quello della decadenza della votazione dell'assemblea dei sindaci con la quale sono stati eletti il presidente Mauro Buschini e i membri del consiglio direttivo.

Ma nessuno parla di commissariamento, che quindi non è affatto scontato a questo punto. Sullo sfondo resta però un'impostazione politica diametralmente opposta tra centrodestra e centrosinistra sul Piano rifiuti regionale. Per la giunta di Nicola Zingaretti gli Egato erano centrali, per l'Amministrazione di Francesco Rocca evidentemente non è così. E si potrebbe perfino ragionare sull'eventualità di un Ambito territoriale unico regionale. Comunque per adesso la partita a scacchi, giocata sull'orlo di una crisi di nervi, prosegue.

La situazione

Gli uffici della Regione Lazio hanno avviato dunque l'annullamento in autotutela della delibera di novembre. Si tratta dell'atto per l'approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso. Hanno scritto gli uffici regionali: «L'annullamento in autotutela degli atti sopra indicati è motivato dalla non corretta rispondenza degli atti medesimi alle norme vigenti, con riferimento al criterio utilizzato per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale».

L'Egato di Frosinone è rappresentato dall'avvocato Francesco Scalia. Il quale ha rilevato: «Il vizio che lamenta la Regione non ha inficiato l'assemblea. Il vizio che lamenta è l'accorpamento, nella tabella, delle quote dei Comuni della Valle di Comino. Ma ciascuno di questi Comuni ha votato singolarmente per proprio conto. Inoltre l'assemblea, a larghissima maggioranza, ha eletto gli organi. La Regione potrebbe limitarsi a rettificare quella tabella senza far decadere gli organi. Sia ben chiaro: è la legge che ha istituito gli Egato. Nel Lazio i Comuni non hanno più competenza in materia». Il ragionamento è chiaro, sia dal punto di vista della Regione che da quello dell'Egato.

Il nodo del contendere è rappresentato dai criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni. Gli enti di gestione per l'ambito territoriale ottimale dei rifiuti sono stati istituiti con una delibera regionale. Vuol dire che un eventuale annullamento non può che avvenire con un atto uguale e contrario. È su questo che stanno lavorando sia gli uffici che la giunta (in particolare l'assessore al ramo Fabrizio Ghera).

Lo scenario

Tra i temi che si stanno approfondendo c'è altresì lo scenario successivo all'annullamento della delibera. Per giorni si è parlato dell'ipotesi della nomina di un commissario. Ma potrebbe anche non avvenire. L'Egato di Frosinone è stato l'unico ad essere costituito. Mentre per gli altri (Roma città, province di Roma, Latina, Rieti e Viterbo) lo stesso Leodori decise di aggiornare il tutto a dopo le elezioni regionali. Mauro Buschini è stato eletto presidente dell'Ente di gestione dell'ambito territoriale ottimale dei rifiuti il 7 dicembre 2022, con 63 voti su 86. Il consigliere regionale Daniele Maura (Fratelli d'Italia) da mesi sta tenendo altissimo il pressing su questo tema.

Ha detto più volte Daniele Maura: «Abbiamo messo fine ad una situazione voluta dal centrosinistra, una situazione che francamente non ha tenuto conto né del contesto né del fatto che era già stata fissata la data delle elezioni regionali. Buonsenso e rispetto della democrazia dovevano suggerire di soprassedere, come poi è stato fatto per gli altri Egato. Ora presenteremo il nuovo Piano rifiuti e decideremo sulla sorte degli Egato: potremmo anche stabilire di disegnare ambiti territoriali diversi, oppure coinvolgere direttamente le Province».

Una presa di posizione che fa capire chiaramente come l'attuale maggioranza che governa la Regione intenda presentare un proprio Piano dei rifiuti. Per quanto riguarda le Province, non è affatto escluso che possano essere indicate come gli enti che dovranno occuparsi delle situazioni che erano state attribuite agli Egato. Specialmente nel caso di ritorno all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri. È perfino naturale che ci siano impostazioni politiche differenti.

Lo sfondo politico

Mauro Buschini sta giocando una partita che è soprattutto politica. Lo sta facendo senza il sostegno (perlomeno non esplicito) del Partito Democratico. Prese di posizioni ufficiali non si sono registrate. Ad ogni modo l'idea della Regione Lazio è di andare avanti con l'annullamento della delibera dello scorso novembre. Soltanto a quel punto capiremo cosa potrà succedere sul piano procedurale, amministrativo e politico.

Le polemiche non erano mancate sin dall'inizio, vale a dire dalla costituzione dell'Egato. Per esempio nel corso dell'assemblea il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli (civico in quota Lega) aveva invitato gli amministratori a rinviare la seduta a dopo le regionali. In quell'occasione il Partito Democratico era stato compatto nel procedere e votare per Buschini presidente.