Francesco De Angelis guiderà la lista "Rete Democratica" in provincia di Frosinone, quella che sosterrà Daniele Leodori alle primarie per la segreteria del Pd Lazio. Una decisione che è stata ufficializzata nel corso della riunione dell'area Pensare Democratico, svoltasi martedì sera a Ripi presso il ristorante Alba Rossa. Inoltre è stata indicata una commissione che si occuperà di comporre la lista, commissione della quale fanno parte Sara Battisti, Giampiero Di Cosimo ed Enrico Pittiglio. L'incontro è stato convocato anche e soprattutto per avviare una fase di riorganizzazione del partito. Vertice al gran completo quindi della componente di De Angelis. In prima fila la consigliera regionale Sara Battisti e il capogruppo alla Provincia Enrico Pittiglio. Presente altresì il deputato Claudio Mancini, vicinissimo al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Ha detto Francesco De Angelis: «Prima le politiche, poi le provinciali, le regionali e le comunali. Sono stati mesi intensi ma adesso è arrivato il momento di riorganizzare il partito. In questi anni il "focus" è stato sul buongoverno e sulle Amministrazioni, adesso la priorità è costruire un tessuto sul quale parametrare la mobilitazione sui temi dell'opposizione al governo nazionale e regionale. E inizia una fase di lavoro sul partito per preparare gli appuntamenti alle elezioni europee ed amministrative. Dobbiamo costruire alleanze larghe, aperte al civismo, con un Pd inclusivo, attrattivo ed espansivo. È necessario puntare sulle alleanze perché è evidente che da soli non si vince».

Ha aggiunto De Angelis: «Come costruirle? Con un sistema di forze politiche di centrosinistra e con aperture al mondo del civismo che sono un valore aggiunto. Per quanto concerne "Rete democratica", non è finalizzata soltanto al congresso regionale, che auspico sia portato avanti in maniera unitaria, ma per la prospettiva di un'area politica e culturale che metta insieme diverse "sensibilità" sul terreno del riformismo. Oggi su scala regionale, domani nazionale. Pensare Democratico aderisce a questo progetto. Sosterremo Daniele Leodori con la forza e la passione delle nostre idee. Ma anche con la nostra autonomia. Siamo sicuri che questa lista otterrà un grande risultato: sarà presente in tutte le province, si avvarrà della partecipazione e del contributo di quattro consiglieri regionali e di tutta l'esperienza del governo della città di Roma che vogliamo valorizzare e sostenere. "Rete Democratica" supera lo schema del congresso nazionale, non si tratta di una mozione. È una proposta larga e inclusiva. Infine le amministrative del 2024. Lavoreremo per costruire alleanze: Pd, centrosinistra, civismo. Ma all'interno del perimetro dei Democratici».