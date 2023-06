Dopo le Ater, gli Enti Parco. La Regione Lazio procede con lo schema dei commissariamenti. Nella seduta del 22 maggio la Giunta ha deliberato, a decorrere dal prossimo 12 giugno, il commissariamento dei seguenti tredici Enti: Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, Parco regionale dei Castelli Romani, Parco regionale dell'Appia Antica, Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, Parco regionale Riviera di Ulisse, Ente regionale Roma Natura, Parco naturale di Veio, Parco naturale dei Monti Aurunci, Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa, Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano, Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Monti Cimini-riserva naturale Lago di Vico.

Nella delibera si fa riferimento all'articolo 55 (comma 4) dello statuto, in base al quale i consigli direttivi «decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina». Si provvederà alla nomina dei commissari straordinari, «mediante successivi decreti del presidente, tra i soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico». Inoltre «i commissari straordinari resteranno in carica fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione».

Nei giorni scorsi il commissariamento era stato deliberato per le Ater di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e del comprensorio di Civitavecchia. Anche in questo caso a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 e fino alla costituzione degli organi di amministrazione. Secondo quanto si legge nella delibera, con successivi decreti del presidente Francesco Rocca, a seguito dell'esperimento delle procedure di individuazione, saranno nominati i presidenti delle Ater e, nelle more della costituzione dei consigli di amministrazione, gli stessi presidenti saranno nominati commissari straordinari. Nella delibera regionale si specifica che i componenti dei consigli di amministrazione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale decadono l'11 giugno.

Oggi intanto all'attenzione della giunta dovrebbe arrivare il tema dell'Egato di Frosinone. Gli uffici regionali hanno dato l'avvio al procedimento per l'annullamento in autotutela della deliberazione della giunta regionale del 16 novembre 2022, numero 1.063. È l'atto per l'approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso. Si tratta della previsione del voto ponderato dei Comuni. Gli uffici della Regione hanno rilevato: «L'annullamento in autotutela degli atti sopra indicati è motivato dalla non corretta rispondenza degli atti medesimi alle norme vigenti, con riferimento al criterio utilizzato per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale».

L'Egato di Frosinone è rappresentato dall'avvocato Francesco Scalia. Il quale ha rilevato: «Il vizio che lamenta la Regione non ha inficiato l'assemblea. Il vizio che lamenta è l'accorpamento, nella tabella, delle quote dei Comuni della Valle di Comino. Ma ciascuno di questi Comuni ha votato singolarmente per proprio conto. Inoltre l'assemblea, a larghissima maggioranza, ha eletto gli organi. La Regione potrebbe limitarsi a rettificare quella tabella senza far decadere gli organi. Sia ben chiaro: è la legge che ha istituito gli Egato. Nel Lazio i Comuni non hanno più competenza in materia». La domanda è: l'eventuale annullamento della delibera che ha stabilito le quote di voto ponderato dei Comuni determinerebbe la decadenza della votazione con la quale l'assemblea dei sindaci ha eletto Mauro Buschini? Il passaggio successivo potrebbe essere quello del commissariamento. Ad ogni modo sembra che lo schema di delibera sia stato predisposto dagli uffici. Sempre più evidente in ogni caso lo scontro politico sullo sfondo. Ma la partita appare aperta.