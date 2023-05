Cosa può cambiare in dodici mesi? È questa la domanda che circola nelle segreterie politiche provinciali dei partiti in previsione dell'appuntamento con le amministrative del 2024. Già perché i Comuni chiamati alle urne in Ciociaria saranno 39 (su 91). Tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano, Ceprano. Ma il 2024 sarà pure l'anno delle elezioni europee, con il sistema proporzionale e con le circoscrizioni che comprendono più regioni. Questo però nulla toglie alla circostanza che nessuno può permettersi brutte figure in sede locale. Perché comunque gli effetti sarebbero analizzati sotto il microscopio dei leader.

Nel 2019 nei cinque Comuni sopra elencati ha vinto il centrosinistra, ma parliamo di un'altra era politica. Adesso è cambiato tutto e il Partito Democratico fa fatica a tenere perfino in quelle che per decenni sono state considerate delle roccaforti. Mancano le alleanze, ovunque. E della Piazza Grande voluta all'epoca da Nicola Zingaretti non parla più nessuno. Adesso all'orizzonte c'è l'ennesimo congresso del Pd. Stavolta regionale. Il grande favorito per la segreteria è Daniele Leodori, che a febbraio ha sostenuto Elly Schlein. In caso di elezione alla guida del Pd del Lazio Daniele Leodori dovrà necessariamente provare a dare una scossa. Considerando pure la netta sconfitta alle recenti regionali.

Tra novembre e dicembre è previsto un ulteriore appuntamento alla Provincia, per l'elezione dei 12 consiglieri. Un appuntamento che avrà una sua valenza nei Comuni al voto, ma sotto un unico punto di vista, quello degli equilibri nelle coalizioni e nei partiti. Perché con lo schema del voto ponderato riservato agli amministratori non è semplice essere eletti consiglieri provinciali. Accordi, fratture e malumori possono lasciare il segno in vista delle alleanze e delle scelte. Inutile dire che la partita di Cassino è la più delicata ed importante nello scacchiere politico provinciale. Il sindaco Enzo Salera ha dimostrato di essere un battitore libero nel Pd.

È questo un elemento determinante per la prossima campagna elettorale. Salera avrà il sostegno di tutto il Partito Democratico oppure no? È uno dei nodi che dovranno essere sciolti. Ma naturalmente a Cassino bisognerà pure vedere cosa farà il centrodestra. Se per esempio effettuerà le primarie per la scelta del candidato sindaco. Certo è che adesso Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia amministrano, tra le grandi città, Frosinone, Anagni, Alatri e Ceccano. La coalizione in questo momento rappresenta un valore aggiunto imprescindibile. Dodici mesi sono tanti per i flussi elettorali di questa fase, ma in ogni caso il centrodestra è al governo del Paese e della Regione. Inoltre l'appuntamento con le europee farà tenere alta la concentrazione e la guardia.

Anche a Veroli c'è un tema del genere. Nel senso che bisognerà vedere se il centrosinistra si presenterà in modo unitario e come si muoverà il centrodestra. Specialmente guardando alle liste civiche, sempre capaci di fare la differenza. Il Partito Democratico probabilmente non ha ancora fatto i conti con la sconfitta nel Lazio. Con tutto quello che comporta in termini di governo del territorio. Ci riferiamo agli enti intermedi, attraverso i quali comunque si può dare una linea precisa su materie fondamentali: sanità, economia, politiche abitative. Per dieci anni è stato il centrosinistra ad esprimere presidenti e assetti di questi enti.

È evidente che la situazione avrà dei riflessi. Ma quello che maggiormente stupisce nel centrosinistra provinciale è l'assoluta mancanza di confronto. Da quando non viene convocato un vertice tra i partiti e le liste che possono riconoscersi nel polo progressista? L'obiezione è semplice: situazione non molto diversa nel centrodestra. Vero, ma adesso è il "vento" a fare la differenza. E fin quando si vince nessuno solleva il problema.