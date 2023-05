Un incontro lontano dai riflettori, a Sora. Tra il presidente della Provincia (e sindaco di Sora) Luca Di Stefano da una parte, il primo cittadino di Cassino Enzo Salera e i consiglieri provinciali e comunali Antonella Di Pucchio e Gaetano Ranaldi dall'altra. Impossibile conoscere i dettagli del confronto, ma intanto è comunque una notizia il faccia a faccia tra Di Stefano e Salera. Quest'ultimo alle elezioni per la presidenza dell'ente di piazza Gramsci dello scorso dicembre ha sostenuto Luigi Germani. Esattamente come Antonella Di Pucchio e Gaetano Ranaldi. Evidentemente quella fase è alle spalle. Sarà stato toccato l'argomento delle deleghe che Di Stefano si appresta ad affidare. Ma è evidente che il dibattito sarà stato parametrato a medio e lungo termine.

La situazione

In ogni caso il summit dimostra quanto Luca Di Stefano sia già diventato un punto di equilibrio e di riferimento nel complesso e articolato scacchiere politico locale. In questo momento nel contesto degli enti intermedi, in futuro si vedrà. Quanto alle deleghe, a questo punto siamo ad un bivio. A più di cinque mesi dall'elezione a presidente e a meno di sette dal rinnovo del Consiglio, o si procede a strettissimo giro di posta oppure diventa davvero molto complicato. Tanto più che in occasione della prima approvazione del bilancio in aula, proprio Di Stefano aveva assicurato che le deleghe sarebbero state attribuite al termine della tornata delle amministrative, conclusasi lunedì con il successo di Daniele Natalia al ballottaggio di Anagni.

L'intenzione è quella di coinvolgere tutti i dodici esponenti. Lo schema sul quale si è ragionato in questi mesi è il seguente. Valentina Cambone (Polo Civico), già vicepresidente della Provincia da mesi, potrebbe avere la delega all'ambiente. Una competenza strategica considerando anche il fatto che la Regione Lazio intende adottare il nuovo Piano dei rifiuti e che quindi bisognerà pure procedere all'individuazione di una discarica. Poi c'è Gianluca Quadrini, capogruppo di Forza Italia. Anche lui una delega ce l'ha già, quella di coordinatore dei lavori dell'aula. L'opzione circolata in questi mesi è stata quella dei rapporti con gli enti e con le società partecipate. Ma negli ultimi giorni il nome di Gianluca Quadrini circola moltissimo con riferimento al ruolo di presidente-commissario dell'Ater di Frosinone. Vedremo.

Ad Enrico Pittiglio, capogruppo del Pd, dovrebbero andare viabilità e lavori pubblici. Per Alessandro Mosticone (Pd) si profilano la pianificazione territoriale e i servizi di trasporto. Luigi Vacana (Provincia in Comune) continuerà ad occuparsi di cultura. I cinque consiglieri citati sono i fedelissimi di Luca Di Stefano, quelli che hanno votato per lui come vicepresidente dell'Upi Lazio.

Poi ci sono gli altri sette. Intanto i due della Lega: ad Andrea Amata dovrebbe andare la delega all'edilizia scolastica, a Giuseppe Alessandro Pizzuti lo sport. Due altresì gli esponenti di Fratelli d'Italia: a Stefania Furtivo probabilmente le pari opportunità. Quindi c'è Riccardo Ambrosetti, tra i protagonisti della vittoria di Daniele Natalia al Comune di Anagni. Poi gli altri due esponenti del Partito Democratico: ad Antonella Di Pucchio potrebbero essere assegnate le deleghe alla pubblica istruzione, a Gaetano Ranaldi gli affari generali. Infine, i due esponenti impegnati nel ballottaggio di Anagni. Alessandro Cardinali (Gruppo Misto) ha ottenuto un ottimo risultato ad Anagni, arrivando al secondo turno. Luca Di Stefano vuole tenere tutti in considerazione.

L'opzione riforma

Nei giorni scorsi, presso l'ufficio del senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) a Palazzo Madama, si è svolta una riunione per parlare del tema della possibile riforma delle Province. Oltre a Gasparri, come si legge in una nota, c'erano «il senatore Adriano Paroli e l'onorevole Roberto Pella». Presente Gianluca Quadrini, capogruppo di Forza Italia alla Provincia. Il quale rileva: «Quel ruolo che prima avevano le Province è fondamentale per una gestione corretta e seria dei territori. Il disegno di legge presentato da Forza Italia è finalizzato a ridare voce all'ente. Rappresenta la proposta più sensata che si potesse fare. Reputo la Provincia un ente esponenziale della comunità rappresentata, che pianifica la strategia di sviluppo del territorio».

La discussione in Parlamento sul ritorno all'elezione diretta di presidente e consiglieri provinciali c'è. Secondo alcuni tra un anno si potrebbe addirittura votare. Secondo altri invece non è così scontato perché questa operazione politica viaggia di pari passo con un'altra proposta della maggioranza di centrodestra: l'abolizione del ballottaggio nei Comuni con oltre 15.000 abitanti qualora un candidato sindaco superi la soglia del 40% dei voti. Se cioè sull'intenzione di archiviare la legge Delrio c'è un vasto fronte che va da Fratelli d'Italia al Pd, passando per Lega e Forza Italia, sul secondo punto invece la contrapposizione è fortissima.

Alcune settimane fa, in un'intervista Corriere della Sera, il ministro delle autonomie Roberto Calderoli ha detto: «Rispetto al ripristino delle Province, c'è la volontà di ritornare all'elezione diretta del presidente e di eleggere i consiglieri su liste provinciali con le preferenze. Si sta lavorando perché si possa riallineare tutto il sistema nel 2024. Il nostro obiettivo è approvare la legge entro ottobre per indire un turno unico di voto nella primavera 2024 per le Europee e per le Province e i sindaci delle città metropolitane».

Lo schema è: elezione diretta per il presidente, sistema proporzionale per i consiglieri, prevedendo la preferenza. Ma senza l'opzione del voto disgiunto. Sempre Calderoli: «Il sistema elettorale migliore è quello delle regionali che di norma è su turno unico, con premio di maggioranza per chi supera il 40%. Inoltre, basta voto disgiunto, è una vera sciocchezza. Se il sistema è bipolare non si capisce perché un sindaco può trovarsi a governare con una maggioranza di altro colore».