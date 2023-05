La conferma di Daniele Natalia sindaco di Anagni allunga la serie positiva del centrodestra in Ciociaria. Anche alle comunali. Soprattutto se si considera che adesso la coalizione guida Frosinone, Alatri, Anagni e Ceccano, centri grandi, strategici e in passato roccaforti del centrosinistra. Nel capoluogo ci sono state tre vittorie consecutive, due con Nicola Ottaviani e una con Riccardo Mastrangeli. Dopo una lunga parentesi del centrosinistra: due successi di Domenico Marzi e uno di Michele Marini. A Ceccano due affermazioni consecutive di Roberto Caligiore. Stesso discorso ad Anagni, con Daniele Natalia. Mentre ad Alatri Maurizio Cianfrocca ha strappato un "fortino" alla coalizione avversaria. Naturalmente Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia esprimono sindaci anche in tanti Comuni più piccoli. C'è un trend consolidato, che si è snodato a partire dalle politiche per arrivare quindi alle regionali.

Alle consultazioni parlamentari nei collegi maggioritari hanno vinto: Claudio Fazzone (Forza Italia) al Senato Latina-Frosinone, Massimo Ruspandini (Fratelli d'Italia) alla Camera Frosinone, Nicola Ottaviani (Lega) alla Camera Cassino-Terracina. Attraverso il proporzionale è entrato a Montecitorio Paolo Pulciani (Fratelli d'Italia). Ma anche Ilaria Fontana (Movimento Cinque Stelle). Alle regionali Fratelli d'Italia ha eletto due consiglieri (Daniele Maura e Alessia Savo), il Pd uno (Sara Battisti). La Lega esprime un assessore: Pasquale Ciacciarelli. Un predominio netto, costruito sia sui voti di opinione che sulle preferenze. Indipendentemente dal sistema elettorale. C'è un elemento che va sottolineato assolutamente: sia la presidente del consiglio Giorgia Meloni che il Governatore del Lazio Francesco Rocca partecipano attivamente alle campagne elettorali. Unitamente agli altri leader del centrodestra ad ogni livello: nazionale, regionale, provinciale e comunale. Si esporta un modello non soltanto di governo ma anche e soprattutto di coalizione. Il punto è esattamente questo: funziona la coalizione, percepita positivamente dalla maggioranza dell'elettorato.

In un momento storico di evidente difficoltà del "polo progressista", che comprende il Pd, il Movimento Cinque Stelle, Azione, Italia Viva, +Europa, Alleanza Verdi e Sinistra e altre forze. Ma in questo "campo" si registrano divisioni, distanze, malumori e sistematica mancanza di sintesi. L'effetto Elly Schlein non c'è stato. Per non parlare poi della situazione all'interno del Pd provinciale. Per il centrodestra è rimasto un solo tabù: la scalata agli enti intermedi, nei quali votano i sindaci e più in generale gli amministratori. Alla Provincia, da quando è in vigore la Delrio, hanno vinto Antonio Pompeo (due volte) e Luca Di Stefano. Così come alla Saf e nei Consorzi industriali il Pd ha dettato legge. Il motivo è da ricercare nelle difficoltà che ci sono nei rapporti tra le classi dirigenti di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Come si è visto alle provinciali per esempio. Adesso l'attenzione si sposta alle amministrative del prossimo anno, quando saranno 39 i Comuni interessati al voto. Fra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri. Attenzione però: prima, tra novembre e dicembre, ci sono ancora le provinciali. Stavolta la tornata riguarda i consiglieri.