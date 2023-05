Aspettando l'esito del ballottaggio di Anagni (che si conclude oggi) i partiti stanno facendo i conti con gli assetti delle assemblee dei sindaci. A dicembre, quando si è trattato di indicare il presidente dell'Egato, Mauro Buschini ha ottenuto 63 voti. Il centrosinistra ha ancora la maggioranza quindi, ma negli ultimi anni nei grandi Comuni le tendenze sono state chiarissime.

La situazione

La coalizione di centrodestra ha vinto tre volte consecutive a Frosinone, il capoluogo. In due occasioni con Nicola Ottaviani (una delle quali al primo turno), una con Riccardo Mastrangeli. A Ceccano i successi consecutivi di Roberto Caligiore sono stati due. Parliamo di una città che per decenni è stata considerata una roccaforte rossa. A Frosinone è evidente l'impronta politica della Lega: Nicola Ottaviani adesso è un parlamentare del partito di Matteo Salvini, mentre Riccardo Mastrangeli si è definito più volte «un sindaco civico in quota Carroccio».

A Ceccano è Fratelli d'Italia a dare le carte: con il due volte parlamentare Massimo Ruspandini e con lo stesso Roberto Caligiore. Il centrodestra governa pure Alatri, altro ex fortino del Partito Democratico. Il centrosinistra esprime i primi cittadini di Cassino (Enzo Salera) e Veroli (Simone Cretaro). Entrambi i Comuni vanno al rinnovo nel 2024, tra meno di un anno. Il quadro è assai differente. Negli ultimi dodici mesi Enzo Salera in più di un'occasione ha marcato distanze nette rispetto alla linea della federazione provinciale dei Democrat.

Per esempio quando si è trattato delle proposte di candidature per la Camera e per il Senato. Anche alle provinciali le strade dei Dem si sono divise. Pensare Democratico di Francesco De Angelis a sostegno di Luca Di Stefano (che poi ha vinto), Base Riformista di Antonio Pompeo con Luigi Germani. Su questa stessa posizione si è ritrovato Enzo Salera. Il quale peraltro ha fatto capire proprio a Cassino che determinate decisioni le prende lui.

Vedremo nel 2024 quali saranno le strategie e come si partirà dai nastri di partenza. In particolare se tutto il Pd sosterrà Salera oppure no. Simone Cretaro si avvia alla conclusione del secondo mandato da sindaco. Il tema delle candidature a sindaco di Veroli al momento è un rebus. Sia perché manca troppo tempo sia perché nel centrosinistra esistono più posizioni. Mentre il centrodestra sta osservando l'evolversi della situazione.

Consapevole che alle comunali di Veroli il peso delle liste civiche è determinante. Discorso che naturalmente vale per tutti. C'è però un modello diverso, sperimentato per la prima volta alle comunali di Sora e poi replicato a Ferentino. Oltre che alla Provincia. Per quanto riguarda Sora, Luca Di Stefano ha conquistato la fascia tricolore alla guida di una coalizione civica. Nella quale però ha avuto il forte sostegno del Partito Democratico. Due settimane fa Piergianni Fiorletta è tornato sindaco di Ferentino alla testa di un'alleanza civica trasversale. Nella quale hanno trovato spazio sia esponenti Dem dell'area di Francesco De Angelis sia candidati dei partiti del centrodestra.

Alla Provincia, nel dicembre 2022, è stato diverso il sistema elettorale. Trattandosi di un ente di secondo livello, così come disposto dalla legge Delrio, alle urne vanno sindaci e consiglieri comunali con il metodo del voto ponderato. Pure in questo caso ha vinto Luca Di Stefano, grazie ad un asse con la componente Pd che fa riferimento a Francesco De Angelis. Si tratta di uno schema variabile, che però sul piano elettorale produce risultati. Specialmente con candidati del calibro e del peso politico di Luca Di Stefano e Piergianni Fiorletta.

Centrodestra maggioritario

Non c'è dubbio alcuno però che il centrodestra sia maggioritario in questa provincia. Lo si è visto chiaramente quando il voto è stato di opinione. A cominciare dalle politiche. Nei collegi maggioritari hanno vinto: Claudio Fazzone (Forza Italia) al Senato Latina-Frosinone, Massimo Ruspandini (Fratelli d'Italia) alla Camera Frosinone, Nicola Ottaviani (Lega) alla Camera Cassino-Terracina. Attraverso il proporzionale sono entrati a Montecitorio Paolo Pulciani (Fratellid'Italia) e Ilaria Fontana (Movimento Cinque Stelle).

Per la seconda volta consecutiva il Pd non ha eletto parlamentari locali. Questo perché non ci sono state candidature in posizioni eleggibili nell'ambito del sistema di voto. Alle regionali Fratelli d'Italia ha eletto due consiglieri (Daniele Maura e Alessia Savo), il Pd uno (Sara Battisti). La Lega esprime un assessore: Pasquale Ciacciarelli. C'è un obiettivo predominio del centrodestra, nonostante la coalizione non si riunisca da tempo. Nonostante l'assenza di confronto interno. Ma il punto è che a fare la differenza è l'elettorato di centrodestra.

Pd: nodo alleanze. E non solo

Il Partito Democratico ha ottenuto ottimi risultati in Ciociaria sia alle recenti regionali che alle comunali di Frosinone di un anno fa. Segno che le candidature in grado di intercettare le preferenze ci sono. I problemi sono altri. Intanto le alleanze. Il modello di centrosinistra di diversi anni fa non esiste più da troppo tempo. In secondo luogo i rapporti con il Psi sono praticamente inesistenti. Per quanto riguarda le intese con il Movimento Cinque Stelle, non è soltanto questione che il Campo Largo non esiste più.

C'è pure la circostanza che fino a questo momento in provincia di Frosinone i pentastellati (tranne rarissime eccezioni) non hanno mai fatto la differenza alle comunali. Poi naturalmente c'è il tema dell'unità interna di un partito che si è diviso in tante occasioni topiche. Ecco perché l'alleanza con coalizioni civiche importanti viene presa in considerazione sempre più spesso. Ciò non toglie che la distanza tra centrodestra e centrosinistra in Ciociaria si è allargata di molto.