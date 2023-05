Secondo giorno di ballottaggio, riflettori puntati ancora per poche ore, fino alle 15, sulle urne. Poi tutti a seguire lo spoglio delle schede che decreterà l'elezione del sindaco tra Daniele Natalia e Alessandro Cardinali e del nuovo consiglio comunale destinati a governare la città dei papi per i prossimi cinque anni.

Gli elettori anagnini hanno a disposizione diciassette seggi. In ogni sezione sono iscritti circa mille elettori, per un totale di 17.395 aventi diritto. Il seggio con il maggior numero di iscritti è il numero 2 (biblioteca comunale) con 1.296 elettori, mentre quello con meno iscritti è la numero 17, a Tufano, con 786.

Al primo turno si sono recati alle urne 13.007 elettori, per un totale di 12.097 voti validi (Daniele Natalia ne ha ottenuti 5.105, Alessandro Cardinali 3.068, Danilo Tuffi 2.273, Luca Santovincenzo 2.215).

Nella preparazione al ballottaggio s'è visto un po' di tutto. Nessun apparentamento ufficiale, anche se soltanto la lettura dei risultati consentirà di capire come siano andate veramente le cose. Le possibili formazioni del prossimo consiglio comunale, naturalmente diverse a seconda di chi sarà il sindaco, mostrano un totale, secco e forse impietoso svecchiamento della classe dirigente anagnina. Nella "Sala della Ragione" non siederà nessuno degli amministratori in carica negli anni precedenti al 2001, data dell'avvento al potere del centrodestra, una sorta di conseguenza del bug verificatosi al cambio del millennio. Sarà un bene? Lo si vedrà da quello che accadrà nei prossimi mesi. La speranza nel futuro è con riserva, e non resta che aspettare.

Intanto ieri, nella prima giornata di voto, l'invito di alcuni ad andare al mare invece che a votare è stato seguito da molti e la percentuale dei votanti è scesa di oltre 18 punti. La speranza di un posto al sole ha dato invece la carica a chi, avendo riportato un numero minimo di preferenze, continua a sostenere la propria squadra.

Alle ore 12 di ieri la percentuale dei votanti è stata del 13,84, alle 19 del 32,84 e alle 23 il conto si è chiuso con i votanti a quota 41,68, in netto calo rispetto al 59,73% registrato al primo turno. Alle 15 di oggi la chiusura dei seggi e l'inizio dello spoglio. Nel tardo pomeriggio Anagni saprà da chi verrà amministrata per i prossimi cinque anni. Il tempo dirà poi come.