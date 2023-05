È in corso il ballottaggio ad Anagni tra il sindaco uscente Daniele Natalia e lo sfidante Alessandro Cardinali. Alle 19 la percentuale è stata pari al 32,84. In calo rispetto al 47,55% del primo turno alla stessa ora. I cittadini hanno tempo fino a domani alle 15 per esprimere la propria preferenza. Lo spoglio per eleggere il nuovo sindaco inizierà subito la chiusura delle urne.

Ballottaggio tra Natalia e Cardinali. Votanti in calo nella mattinata 6 ore fa Urne aperte da questa mattina alle 7 ad Anagni per l'elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale. In ballottaggio i candidati sindaci Daniele Natalia e Alessandro Cardinali. A mezzogiorno la percentuale dei votanti nei 17 seggi allestiti in città è stata del 13,84, in calo rispetto a quella registrata alla stessa ora due settimane fa nel primo turno delle votazioni che era stata del 18,07. di: La Redazione