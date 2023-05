Nessuna tregua. Mai. Ormai da dodici mesi a questa parte. Con livelli che si intrecciano e si sovrappongono ad un ritmo incessante: regionale, provinciale, comunale. Senza dimenticare i cosiddetti enti intermedi, ormai diventati fondamentali e strategici sotto ogni punto di vista. La giunta regionale ha disposto il commissariamento delle Ater, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica. Contemporaneamente sono stati pubblicati degli avvisi per la ricerca dei nuovi presidenti. Ma è chiaro che sarà indispensabile un accordo all'interno della maggioranza di centrodestra per quanto riguarda l'intero panorama degli enti intermedi. Molti dei quali sono determinanti per la governance del territorio. C'è stato un cambio della guardia alla Regione, con il centrodestra subentrato al centrosinistra. Il presidente Francesco Rocca e gli assessori hanno deciso di accelerare in questa fase per iniziare a dare un'impronta politica, oltre che amministrativa. La sensazione è che ci stiamo avviando ad un confronto serrato e senza esclusione di colpi. A dominare il dibattito locale negli ultimi giorni però è stata la vicenda dell'Egato dei rifiuti. I venti di un commissariamento spirano forti. Lo scontro politico è indubbio. Ma non è tra Fratelli d'Italia e il Pd. È tra FdI e Mauro Buschini, perché il presidente dell'Egato è rimasto solo. Dai Democrat zero prese di posizione. Non sono arrivate dalla federazione provinciale e neppure dai big del partito. Le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi evidentemente avevano più di un fondamento. Buschini è stato politicamente isolato, questo ormai è chiarissimo. Nel prossimo futuro capiremo meglio cosa è successo, anche "leggendo" le mosse dell'ex consigliere regionale, che finora è rimasto in silenzio sull'intero fronte del contendere.

Perché l'Egato è diventato un termometro

Il centrodestra, regionale e provinciale, ha immediatamente percepito l'isolamento di Mauro Buschini. E quindi ha affondato il colpo. Vedremo nei prossimi giorni se si arriverà al commissariamento. Se sì, quasi sicuramente per il ruolo verrà indicato Luca Di Stefano. Intanto perché il presidente della Provincia può convocare senza problemi l'assemblea dei sindaci. Ma non c'è solo questo: in Ciociaria moltissimi schemi sono saltati. E con gli essi numerosi equilibri. Il Partito Democratico è costantemente diviso tra le due correnti principali, di Francesco De Angelis e di Antonio Pompeo. Nel centrodestra, comunque maggioritario e vincente, fibrillazioni e silenzi non mancano. Specialmente tra Fratelli d'Italia e Lega. È negli intermedi che tali situazioni emergono, in entrambi gli schieramenti. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare Luca Di Stefano ha capito da tempo di poter recitare un ruolo non indifferente. Poi però c'è l'aspetto operativo e amministrativo. Un tema come quello dei rifiuti è centrale: nel Lazio e in Ciociaria esiste un'obiettiva emergenza, legata alla mancanza di discariche. Da mesi l'immondizia prodotta in provincia viene smaltita nei termovalorizzatori del nord e questo ha già comportato un aumento dei costi. Per i Comuni, quando conferiscono i rifiuti presso l'impianto Saf di Colfelice. Per le famiglie, che ormai da anni devono fare i conti con bollette salate. Nessuno si meraviglia del fatto che ci siano delle manovre politiche senza esclusione di colpi quando si parla della guida di enti intermedi. Però le criticità del settore andrebbero affrontate e risolte una buona volta. Senza quel clima da "guerra santa" che si respira ormai quotidianamente. Senza quell'impostazione politica che inevitabilmente travolge spesso il merito delle vicende. Così come non è possibile che gli imprenditori di questo territorio debbano fare i conti con i tempi elefantiaci della burocrazia. E non soltanto della burocrazia, visto che anche la politica (intesa nel senso più ampio di governance del territorio) preferisce traccheggiare, prendere tempo, decidere di non decidere. Rinviando sistematicamente scelte in grado di sbloccare delle situazioni fondamentali. Da quanti anni si attendono (invano) risposte a proposito del Sin Valle del Sacco? Nell'eterno gioco dello scaricabarile la cosa più importante sembra essere quella di lasciare il cerino acceso nelle mani di qualcun altro. Si gioca a nascondino. È questo che non funziona: vanno bene le ambizioni politiche, va bene la competizione (anche quando è aspra). Siccome nessuno viene da Marte ci può stare perfino lo "sgambetto" nell'area della politica. A patto di vedere i risultati. Il corto circuito sta proprio qui. A mancare sono i risultati e il decisionismo.

Orgoglio infinito per l'impresa del Frosinone

Cittadinanza onoraria da parte del Comune capoluogo, riconoscimenti con tutti gli onori della Regione Lazio. La terza promozione in serie A della squadra del patron Maurizio Stirpe ha lasciato il segno in maniera indelebile. La vittoria di un campionato difficile e altamente competitivo inevitabilmente tratteggia i contorni di un'eccellenza. Sportiva e societaria. Il Governatore Francesco Rocca ha detto nel corso della premiazione: «Un successo straordinario che ci rende tutti orgogliosi. Perché si tratta di un risultato che si riesce a conquistare solo se si è tutti uniti». Già, tutti uniti. È il segreto dei successi ad altissimo livello. Nello sport ma non solo. Il Frosinone Calcio è un modello di unità, che parte inevitabilmente dai vertici societari. Maurizio Stirpe non ha paura di prendere le decisioni che servono, neppure quelle impopolari. Lo fa coinvolgendo quando occorre. Ma lo fa anche da solo, se serve. Significa avere una visione. Esattamente ciò che manca alla politica locale.