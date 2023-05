Urne aperte da questa mattina alle 7 ad Anagni per l'elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale. In ballottaggio i candidati sindaci Daniele Natalia e Alessandro Cardinali. A mezzogiorno la percentuale dei votanti nei 17 seggi allestiti in città è stata del 13,84, in calo rispetto a quella registrata alla stessa ora due settimane fa nel primo turno delle votazioni che era stata del 18,07.