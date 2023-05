La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore all'urbanistica Pasquale Ciacciarelli, ha deliberato il commissariamento straordinario delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (Ater) provinciali. «Il provvedimento - come riporta l'Agenzia Nova - è in linea con quello già attuato per Roma, dove gli incarichi di commissari dell'Ater sono detenuti, attualmente e ad interim, da Tony Bruognolo per la provincia e da Eriprando Guerritore per il Comune». Prosegue la nota: «In particolare, sono state commissariate le Ater della provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e del comprensorio di Civitavecchia, a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 e fino alla costituzione degli organi di amministrazione».

Secondo quanto si legge nella delibera, con successivi decreti del presidente Francesco Rocca, a seguito dell'esperimento delle procedure di individuazione, saranno nominati i presidenti delle Ater e, nelle more della costituzione dei consigli di amministrazione, gli stessi presidenti saranno nominati commissari straordinari. Nella delibera regionale si specifica che i componenti dei consigli di amministrazione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale decadono l'11 giugno. Quindi, «con successivi decreti presidenziali, a seguito dell'esperimento delle procedure di individuazione, saranno nominati i presidenti dell'Ater della provincia di Latina, della provincia di Rieti, della provincia di Viterbo, della provincia di Frosinone, del comprensorio di Civitavecchia, dell'Ater della provincia di Roma e dell'Ater del Comune di Roma e, nelle more della costituzione dei consigli di amministrazione, gli stessi presidenti saranno nominati commissari straordinari».

La Regione Lazio ha pubblicato gli avvisi per la ricerca dei nuovi presidenti delle Ater. La determina stabilisce che il presidente e i consiglieri di amministrazione delle Ater restano in carica per la durata della legislatura. Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, circola con insistenza il nome di Gianluca Quadrini, capogruppo di Forza Italia alla Provincia. La settimana prossima, probabilmente martedì, la giunta regionale analizzerà la situazione dell'Egato di Frosinone. L'ipotesi più probabile è quella del commissariamento. La Regione Lazio ha avviato il procedimento per l'annullamento in autotutela della deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2022, numero 1063. Il presidente Mauro Buschini ha inviato le controdeduzioni e le memorie scritte. Sullo sfondo lo scontro politico forte. In pole position per l'eventuale nomina a commissario c'è il presidente della Provincia Luca Di Stefano. Prossimi giorni decisivi.