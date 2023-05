Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca terzultimo nel sondaggio realizzato da Swg sul gradimento dei Governatori. Questa la domanda della rilevazione: in generale, quanto ritiene efficace l'operato del presidente della Regione? La risposta era parametrata sull'opzione "molto + abbastanza efficace". Francesco Rocca ha ottenuto il 30%. Al vertice della classifica c'è Luca Zaia (Veneto) con il 69%. Va però sottolineato che il periodo di riferimento del sondaggio parte dal primo marzo, quando cioè Rocca era appena stato eletto. Sempre per lo stesso ragionamento non è probabilmente casuale che nelle prime posizioni ci siano presidenti in carica già da tempo.

I parametri del sondaggi

Realizzatore, committente e acquirente del sondaggio è Swg spa. La data di realizzazione va dal primo marzo all'otto maggio. La pubblicazione c'è stata il ventiquattro maggio scorso. L'estensione territoriale ha riguardato tutta l'Italia, ad eccezione delle regioni Molise, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Metodo di campionamento: stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zone di residenza, titolo di studio e voto alle ultime elezioni politiche. Il margine di errore medio è di +/- 4%. Il sondaggio è stato realizzato con tecnica di rilevazione online Cawi, telefonica Cati e Cami. La consistenza numerica del campione degli intervistati: 10.899 intervistati, 40.122 non rispondenti.

La classifica

Al primo posto c'è Luca Zaia (Lega), presidente del Veneto. Con il 69%. Al secondo posto Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), appaiati con il 64%. Il primo è del Partito Democratico, il secondo del Carroccio. Quindi Vincenzo De Luca (Campania) con il 49%. De Luca è un esponente dei Democrat. A seguire Alberto Cirio (Forza Italia), presidente del Piemonte: 46%. Poi Roberto Occhiuto (Forza Italia), alla guida della Calabria. Per lui il 45%. Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia) è presidente delle Marche: gradimento al 40%. Stessa percentuale, 40%, per il Governatore della Lombardia Attilio Fontana (Lega).

Sempre al 40% Eugenio Giani (Partito Democratico), presidente della Toscana. Giovanni Toti (Italia al Centro) guida da anni la Liguria: è al 39%. All'ultimo posto di questa classifica c'è Christian Solinas, presidente della Sardegna, con il 20%. Penultimo Renato Schifani (Sicilia) con il 26%. Al terzultimo posto, come detto, c'è il Governatore del Lazio Francesco Rocca con il 30%. Il 12 e 13 febbraio scorsi Rocca ha guidato il centrodestra alla vittoria in Regione, spezzando l'egemonia del centrosinistra che durava da dieci anni.

La percentuale di gradimento può risentire del fatto che a inizio marzo (quando sono iniziate le rilevazioni) Rocca era appena stato eletto. E infatti la domanda è parametrata su quanto si ritenga efficace l'operato del presidente della Regione. Troppo poco tempo per dare un giudizio compiuto, considerando che è in queste ultime settimane che l'attività operativa della giunta ha iniziato a delinerasi in maniera più chiara.

Il precedente di Zingaretti

A luglio 2022 c'è stata la rilevazione di Governance Poll, un test sulla popolarità dei presidenti delle Regioni. Il Lazio era guidato allora da Nicola Zingaretti, che si piazzò al diciassettesimo posto su diciotto Governatori "testati". Perdendo in un anno il 6% di gradimento e scendendo dal 43% al 37%. Pure quella classifica era dominata da Luca Zaia, con il 70%. In seconda posizione Massimiliano Fedriga con il 68%. Terzo posto per Stefano Bonaccini con il 65%. Poi Giovanni Toti con il 61%. Vedremo quest'anno quali saranno i risultati e le percentuali di Governance Poll.