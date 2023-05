Niente apparentamenti ufficiali e nemmeno indicazioni chiare di voto da parte delle liste sconfitte al primo turno. I protagonisti del duello finale, Daniele Natalia e Alessandro Cardinali, si presentano al ballottaggio forti del sostegno delle rispettive coalizioni, senza "aggiunte" dell'ultima ora. Almeno ufficialmente. Non manca però qualche significativo endorsement, come quello che il dirigente del Pd Vittorio Save Sardaro ha rivolto all'indirizzo di Cardinali dopo che la sua coalizione "LiberAnagni" è uscita di scena al primo round.

"I cittadini sono chiamati a esprimere un giudizio su chi ha già amministrato e su chi si propone di farlo - scrive Save Sardaro in una nota - Non si può escludere che i cittadini ritengano che l'amministrazione uscente non abbia svolto soddisfacentemente il proprio compito nel governo della città e vogliano indicare con il proprio voto una soluzione favorevole al cambiamento. Il Pd non ha espresso in occasione del ballottaggio nessuna preferenza, rimanendo coerente con la posizione politica assunta in campagna elettorale". E aggiunge: "Il voto di domenica e lunedì sarà decisivo, ma non conclude il confronto politico e le iniziative per evitare il degrado della città. È un momento decisivo per sostenere un cambiamento utile ad Anagni, ma non l'unico. Rimango convinto che il Pd, per l'impegno che ha assunto verso i cittadini, debba svolgere il proprio ruolo in coerenza con le scelte che ha compiuto e compirà in futuro. Non mi sottrarrò al compito di sostenere quanto è necessario per avere una città moderna nello sviluppo e nella democrazia".

Un invito più o meno esplicito al cambiamento che Cardinali legge a suo vantaggio: «Accolgo con favore quanto dichiara Vittorio Save Sardaro. Le sue parole vanno nella direzione del nostro progetto politico, alternativo all'amministrazione uscente che al primo turno è stata bocciata dal 60% degli elettori. Anche noi, come l'esponente del Pd, confidiamo che i cittadini vorranno indicare con il proprio voto una soluzione favorevole al cambiamento». Stasera la chiusura della campagna elettorale. Natalia parlerà alle 19 sotto il portico del Comune, Cardinali alle 20 nel salone della pizzeria "Michelangelo".