Si è conclusa ieri mattina la revisione degli atti relativi al seggio elettorale numero 19 nel municipio di Ferentino ad opera dell'ufficio centrale del tribunale. Subito dopo il segretario generale dell'ente Loi, con al fianco il sindaco Fiorletta, ha letto la composizione ufficiale del nuovo consiglio comunale. Soltanto una la novità, annunciata, del subentro di Gianni Bernardini ad Alfredo Bizzarri della lista di maggioranza Insieme-Fiorletta Sindaco. Bernardini e Bizzarri con i voti aggiuntivi della sezione 19, hanno esattamente le stesse preferenze, e secondo le regole viene premiato chi è più su nella lista di appartenenza, guarda caso Bernardini e Bizzarri sono al 1° e 2° posto, per cui entra il primo in assise.

Per il resto tutto confermato: 11 seggi alla maggioranza: Ferentino nel Cuore 3 seggi: Luigi Vittori, Federica Fiorletta e Franco Martini; Enea–Energie Nuove 2 seggi: Alessandro Rea e Federica Mastrangeli; Nuova Ferentino 2 seggi: Claudio Pizzotti e Maurizio Berretta; Insieme-Fiorletta Sindaco 2 seggi: Ugo Galassi e Gianni Bernardini; Raddoppiamo l'impegno 1 seggio: Luca Zaccari; Uniti per Ferentino 1 seggio: Giuseppe Virgili. Per l'opposizione 5 seggi: Alfonso Musa, Angelica Schietroma, Antonio Pompeo, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti. Entro 10 giorni da ieri il sindaco Fiorletta dovrà convocare il primo consiglio comunale che sarà presieduto da Luigi Vittori, consigliere "anziano". In quella circostanza Fiorletta presenterà la nuova giunta municipale. Secondo voci di corridoio il primo cittadino preferirebbe lasciare in consiglio i 6 capilista (Vittori, Rea, Pizzotti probabile presidente del consiglio comunale, Bernardini, Zaccari e Virgili) ed assegnare ad altri vicini alle rispettive liste i cinque assessorati. Il totoassessori insiste su Franco Martini assessore e vicesindaco, al suo posto in consiglio Angelo Picchi; mentre le due donne verrebbero espresse dalle liste Insieme-Fiorletta Sindaco (?) e Uniti per Ferentino (Paola Fiorini?). Il resto si saprà presto.