C'è chi vuole mettere i partiti al centro, chi il nome. Chi guarda già al programma, chi agli equilibri provinciali. Nel centrodestra solo una cosa è chiara, che a prevalere è la confusione. Non che dalle altre parti ci sia il sereno, ovvio. Ma di certo la meteoropatia nella parte a destra dell'emiciclo Di Biasio è ben più sintomatica.

L'orizzonte

Manca un anno, ormai, alle amministrative. Dopo quattro anni di opposizione la coalizione si presente disarticolata: i soggetti politici che ne fanno parte sono distanti più che mai. Di certo è mancata una visione comune e una sinergia nell'essere minoranza. L'unica parvenza di unità, si è vista nel corso delle politiche di settembre: tutti i consiglieri comunali e i segretari locali hanno supportato i candidati agli uninominali, salvo poi tirare acqua al loro mulino. Alle regionali la coesione era solo nelle critiche verso il Pd: la vera partita stava nel fare risultato sui singoli candidati di lista, da cui poi trarre le conclusioni per ricalibrare gli equilibri di coalizione.

Eppur si muove

Nel risiko, però, qualcosa comincia a muoversi.

Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno infatti poggiato le basi per costruire l'edificio politico in vista della sfida elettorale del 2024. Il leit motiv, scandito da Franco Evangelista per FdI e da Rossella Chiusaroli per gli azzurri è uno: «No al modello "Fiorletta"». Ovvero no ad una coalizione «trasversale», che metta insieme forze di centrodestra e di centrosinistra in un'unica piattaforma civica. «Per Cassino bisogna fare esattamente il contrario», hanno ribadito a Ciociaria Oggi. Ovvero? «Dare vita ad una coalizione chiara, dove il centrodestra si palesa con i simboli. Perché Cassino è di centrodestra, come hanno dimostrato le elezioni regionali e nazionali», ha spiegato Chiusaroli. Messaggi sottili e velati, destinati agli avversari quanto agli alleati. Ed hanno giocato d'anticipo: «Convochiamo un tavolo per costruire la coalizione», hanno aggiunto i due. La strada, però, sarà in salita. Nella costituenda coalizione c'è chi già si guarda intorno per valutare l'ipotesi di percorrere altre strade. Per evitare scivoloni ai nastri di partenza, al lavoro c'è già la diplomazia delle segreterie di partito. Ma le ambizioni personali da sopire sono tante, forse troppe. Mettere tutti d'accordo è un'impresa degna del più abile diplomatico: sul tavolo, ancora da convocare, ci sono tanti nodi da sciogliere. E soprattutto condizioni e accordi da concordare. Il libro delle amministrative è ancora al primo capitolo. Nei prossimi giorni si valuteranno gli effetti dell'appello lanciato da Evangelista e Chiusaroli.

I civici

Lunedì pomeriggio, durante lo spoglio delle amministrative, a Cassino era in corso il consiglio comunale. Quando arrivarono i dati da Ferentino, scoppiò una festa in una parte dell'emiciclo. Ad esultare furono i consiglieri Luca Fardelli e Giuseppe Petrarcone (entrambi civici di centrosinistra). «Fiorletta ce l'ha fatta», ha detto entusiasta Fardelli rivolgendosi alla presidente d'aula Barbara Di Rollo una volta terminata l'assise. Una vittoria che inevitabilmente ha aperto nuovi spiragli soprattutto per chi, nel Pd cassinate, è allineato a Pensare Democratico, corrente osteggiata, come è noto, dal sindaco Enzo Salera. Fuori da palazzo De Gasperi, infatti, c'è chi è al lavoro per vagliare l'ipotesi di replicare il "modello Fiorletta" in funzione anti-Salera. Si dovrà soprattutto valutare se quanto accaduto a Ferentino sia davvero un esempio da seguire o un caso episodico parametrato su dinamiche locali. Ma una cosa è certa: la partita per il 2024 è già cominciata.