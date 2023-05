Che potesse raggiungere un ottimo risultato, sicuramente lo sperava, ma che la realtà potesse superare anche le aspettative, probabilmente non lo immaginava. Novecentocinquantotto. A tanto ammonta il numero di preferenze avute durante le amministrative, dal vicesindaco uscente di Boville Ernica, Benvenuto Fabrizi. Un risultato mai visto prima - almeno da quando esiste il metodo dell'elezione diretta del sindaco - che si unisce alla soddisfazione di aver raccolto i frutti del proprio lavoro. Fabrizi ha atteso il risultato dello spoglio nella sezione della scuola di Santa Liberata. Un crescendo di emozioni, mista a un po' di sorpresa, per il consigliere più votato. Ha ricevuto anche la visita del presidente della Provincia Luca Di Stefano e i complimenti per il risultato raggiunto.

Ma chi è Benvenuto Fabrizi? Ha 37 anni, nella prima amministrazione del sindaco Perciballi (2018-2023) ha ricoperto il ruolo di vicesindaco con deleghe all'Urbanistica e ai Lavori pubblici. Era stato già assessore dal 2008 al 2011 e consigliere di opposizione dal 2013 al 2018. Nella vita fa l'imprenditore, è sposato e papà di una bimba. Cinque anni fa aveva posto fra i suoi obiettivi prioritari la riapertura del parco pubblico e l'ottenimento di finanziamenti pubblici. «Tutti traguardi centrati insieme a molti altri come la viabilità, urbanistica, i lavori pubblici, l'arredo urbano – spiega Fabrizi - I massici interventi sulle strutture scolastiche, la realizzazione della pavimentazione di piazza San Pietro già realizzata, solo per citarne alcuni, sono il punto da cui ripartire per concretizzare i tanti progetti già finanziati o appaltati».

Un risultato oltre le aspettative, ma con la consapevolezza di aver lavorato per il bene della cittadinanza e del territorio. «Ero cosciente di aver lavorato bene, grazie anche agli altri colleghi dell'amministrazione ma il risultato è andato anche un po' oltre le aspettative. Sicuramente hanno influito la costanza, la determinazione e la tenacia, spesso anche togliendo spazio e tempo alla famiglia e al lavoro per tenere fede all'impegno preso con gli elettori. Senza sottovalutare il gioco di squadra, la lungimiranza e la capacità dell'amministrazione di programmare e progettare». A proposito poi di progetti futuri, Fabrizi non si sbilancia: «Per ora concentriamoci sulle tante cose ancora da fare per Boville, poi si vedrà». E conclude dedicando questo grande risultato «ai cittadini di Boville, alla famiglia, al sindaco Enzo Perciballi e all'amministrazione: tutti insieme faremo ancora grandi cose per il nostro paese».