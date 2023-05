Passa il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022. Il consiglio comunale ha approvato ieri la delibera del bilancio consuntivo con diciotto voti favorevoli e nove contrari da parte dell'opposizione. Rinviato invece all'unanimità per approfondimenti il piano di gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Frosinone. Su richiesta del consigliere Chiappini (Lista per Frosinone).

Il consiglio ordinario si è aperto con la relazione dall'assessore Piacentini che ha annunciato venti giorni decisivi per l'amministrazione. In programma infatti c'è anche l'approvazione del documento unico di programmazione e il bilancio di previsione.

Il rendiconto tiene conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti, rispetto all'ultima audizione del 4 aprile. «Purtroppo ogni settimana arriva una sentenza riguardante debiti fuori bilancio – ha detto Piacentini – Storie pregresse e molto lontane che stanno condizionando la relazione sul bilancio di previsione. Ma il peso più grande viene sempre dalla sentenza sulla "Delta Lavori"». E su questo l'opzione potrebbe essere quella di saldare subito una somma pari a 5,3 milioni di euro, senza però gli interessi moratori.

Il dibattito

Botta e risposta tra il sindaco Mastrageli e il consigliere di opposizione della lista Marini Turriziani durante il question time sul cantiere della pista ciclopedonale di via Puccini. Il sindaco ha risposto puntale sul perché il cantiere fosse stato aperto nel mese di maggio senza aspettare la fine delle scuole. E l'ha fatto con dati alla mano: «La centralina Arpa allo Scalo evidenzia come le polveri sottili si abbassano nel mese di aprile. Quindi se avessimo aperto il cantiere a gennaio avremmo avuto sforamenti a sessanta e non a 33 come invece abbiamo registrato in questo anno – ha spiegato Mastrangeli – Oggi il traffico è sostanzioso ma il tenore di polveri è contenuto».

Poi il capogruppo del Pd Angelo Pizzutelli ha spostato l'attenzione sull'abbandono di rifiuti in strada. Rispondendo all'interrogazione, l'assessore Sardellitti ha annunciato che le fototrappole ci sono e sono funzionanti. Nello specifico le tre installate hanno "immortalato" due persone mentre gettavano rifiuti in strada e si sta procedendo all'identificazione. In arrivo c'è anche una quarta fototrappola. Sul problema della sicurezza durante le partite allo stadio "Stirpe" è intervenuto il consigliere del Pd Cristofari, preoccupato della presa d'assalto da parte dei tifosi dei parcheggi dell'ospedale "Spaziani".

«Stiamo valutando la possibilità di utilizzare terreni privati in occasione delle partite», ha spiegato l'assessore Retrosi e sulla questione della strada di collegamento per i tifosi tra viale Olimpia e viale Michelangelo ha detto che c'è una interlocuzione continua con la Provincia che la deve realizzare nell'ambito del progetto di costruzione di una scuola. Ma la gara ancora non è stata aggiudicata e i tempi sono molto incerti.