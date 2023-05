Doppio appuntamento in consiglio comunale. Alle ore 18 si comincia con il cosiddetto "question time": interrogazioni a risposta immediata e interpellanze. Poi alle 19.30 la seduta ordinaria (in seconda convocazione), con due punti all'ordine del giorno: rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 e il piano di gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Frosinone. Il Consuntivo è stato già approvato in giunta. E nella relazione si legge: «Dal conto consuntivo del 2022 è data dimostrazione del totale recupero del disavanzo ai fini dell'uscita dal piano di riequilibrio finanziario. Tuttavia, ai fini del recupero delle somme da sentenze esecutive e del ripristino dell'accantonamento previsto nel piano di riequilibrio per le spese di contenzioso con gli avvocati esterni (400.000 euro), dovranno essere accantonati nel bilancio di previsione 2023-2025 le risorse finanziarie necessarie».

Nella relazione c'è scritto altresì: «Il rischio contenzioso, in attesa dell'aggiornamento da effettuare al prossimo bilancio di previsione 2023-2025 da parte dell'avvocatura comunale, presenta un accantonamento complessivo nel conto consuntivo 2022 pari a 4.063.577,32 euro, che in aggiunta al fondo rischi sui crediti della Pubblica Amministrazione pari a 1.740.656,52 euro permette un accantonamento complessivo di 5.804.233,84 euro». Il conto consuntivo è il primo dei tre atti della sessione dedicata al bilancio. Poi ci saranno il Dup e il documento contabile di previsione. In quell'occasione si capirà come l'Amministrazione intende affrontare la questione degli ultimi debiti fuori bilancio emersi. Parliamo di una cifra che oscilla tra i 6,5 e i 7 milioni di euro. Senza interessi. Il capitolo più importante riguarda la questione della Monti Lepini.

L'assessore alle finanze Adriano Piacentini sta analizzando tutte le soluzioni. L'opzione potrebbe essere quella di saldare subito una somma pari a 5,3 milioni di euro, senza però gli interessi moratori. Si è in attesa pure di sapere quali saranno le indicazioni della Corte dei Conti. Fra l'altro il 2023 è l'anno nel quale il Comune attende l'ufficializzazione dell'uscita dal piano di risanamento decennale portato avanti prima dalle due Amministrazioni guidate da Nicola Ottaviani e poi dalla giunta Mastrangeli. La "tegola" degli ulteriori debiti fuori bilancio potrebbe ritardare questo passaggio di qualche mese. L'assessore Adriano Piacentini ha detto nei giorni scorsi: «La questione della Monti Lepini pesa e peserà nei prossimi bilanci dell'ente, oggetto di particolare attenzione da parte della Corte dei Conti che, a seguito dell'audizione, ci fornirà le necessarie indicazioni sulla sostenibilità finanziaria della spesa e dei debiti fuori bilancio. In altri termini, i sacrifici non sono terminati, nonostante una oculata gestione e il fardello dei debiti accumulati e già oggetto del piano di riequilibrio». Aggiungendo: «Al di fuori del contenzioso della Monti Lepini, la salute finanziaria dell'ente è certificata dal saldo positivo di cassa che al primo gennaio 2023 ammontava a circa 24 milioni di euro con circa 8 milioni di euro di cassa libera, ossia non vincolata, a testimonianza dei sacrifici effettuati dal lato delle spese, importo questo che permette di assorbire in termini di liquidità il contenzioso particolarmente importante che si è materializzato solo alla fine dell'anno 2022». In ogni caso il voto sul conto consuntivo sarà anche un test sia per la maggioranza che per le opposizioni.

Il secondo punto all'ordine del giorno, che sarà illustrato dal vicesindaco e assessore all'ambiente Antonio Scaccia, riguarda l'approvazione del piano di gestione dei servizi di igiene urbana. Nella delibera si rileva «che il piano prevede una durata contrattuale di anni 5 e che pertanto il costo totale dell'appalto posto a base di gara ammonterà a 32.376.349,05 euro Iva esclusa e la stima dei ricavi riferita all'intero periodo dell'appalto ammonterà a 3.116.489,60 euro Iva esclusa». Su questo tema si è riunita più volte la commissione ambiente, che ha elaborato alcune proposte. Vedremo in aula come si articolerà il dibattito.