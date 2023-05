Domenica e lunedì scorsi gli elettori di quattordici comuni della provincia di Frosinone sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Soddisfatto dell'esito elettorale l'assessore regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli: «Anche questa tornata delle amministrative ha premiato sindaci ed amministratori di Centrodestra, e militanti della Lega – ha commentato –A Fiuggi è stato premiato il buongoverno del sindaco Baccarini e della sua amministrazione, ad Anagni straordinaria affermazione del Centrodestra per Natalia sindaco, a Ferentino abbiamo vinto con Luca Zaccari in consiglio comunale. Dopo anni sono stati espugnati paesi, come Amaseno, grazie alla tenacia ed all'attivismo di tanti amici, del nostro gruppo politico che adesso siederanno tra i banchi del consiglio comunale. Sarò vicino a tutti questi amministratori – ha concluso – continuando a dare risposte per il rilancio dei piccoli borghi e delle nostre città».