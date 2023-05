A bocce ferme, sbolliti entusiasmi e delusioni, ieri a Fiuggi è andata in scena l'analisi del voto.

Per il sindaco Alioska Baccarini riconfermato alla guida della città termale con una maggioranza bulgara che ha raggiunto 4670 voti (85,39%), «Il viaggio riprende da dove era rimasto. Un risultato pazzesco – così ha commentato il primo cittadino – che ci commuove e ci dà una forza immensa nel portare avanti il nostro programma elettorale».

Indubbiamente un risultato straordinario quello della "Fiuggi Insieme" che non lascia spazio a equivoci. Tanti i fattori che hanno concorso al successo di Baccarini, da più parti indicato come il volto emergente del centrodestra in provincia. A rendere così travolgente la sua affermazione ha certamente concorso una rosa di candidati apparsa subito molto forte.

Tra questi Marco Fiorini che con le sue 842 preferenze è risultato il primo degli eletti e con ogni probabilità sarà il nuovo vice sindaco, succedendo a Marina Marilena Tucciarelli.

«La dimostrazione che il lavoro paga, così come la serietà e il rispetto degli impegni assunti con gli elettori – ha detto ieri lo stesso Fiorini –. I cinque anni che ci lasciamo alle spalle sono stati contraddistinti da una mole imponente di lavori pubblici, abbiamo dato un nuovo look alla città».

Chi invece esce malconcio da questa tornata elettorale è certamente il Pd che, pur avendo candidato il suo segretario Alberto Festa, non è riuscito a superare le 496 preferenze con la coalizione civica "Scelgo Fiuggi". Una Waterloo per certi versi annunciata, con una parte degli elettori storici che ha scelto di restare distante dalle urne e altri invece che si sono schierati al fianco di Baccarini.

Festeggia invece Marco Risica e l'intero Pci che porta in consiglio comunale oltre allo stesso Risica anche Lorna Geissler De Santis, new entry nella politica fiuggina.

Le parole di Festa: «È una sconfitta molto pesante che impone una profonda riflessione. Mi sono congratulato con Baccarini per la sua affermazione, augurandogli buon lavoro nell'interesse della città. Mi impegnerò, a nome della "Scelgo Fiuggi", a svolgere con il massimo impegno il ruolo di opposizione che gli elettori ci hanno assegnato». Dura anche l'analisi di Sara Battisti (Pd): «Rivolgo le mie congratulazioni a Baccarini, rieletto con una vittoria schiacciante. Al sindaco e a tutto il consiglio comunale i miei migliori auguri di buon lavoro. Per noi si tratta di un risultato insoddisfacente di cui mi assumo la responsabilità».