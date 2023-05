La pubblica assise della cittadina lepina si veste di rosa: su 12 consiglieri che comporranno il consiglio comunale ben 7 sono donne, 5 per la maggioranza e 2 per l'opposizione e 5 sono uomini, 3 arrivano dalla maggioranza e due dall'opposizioni. A meno di eventuali variazioni per rinuncia, sugli scranni dell'assise pubblica accanto al sindaco Silvano Moffa siederanno Chiara Pizzuti, con 551 preferenze, seguita da Cesare Ferretti con 471, Antonella Iannucci 417, Marco Salvi 333, Leonardo Ramacci con 285, M. Cristina Petrelli con 275, Sara Papasidero con 261, e Anna Maria Pizzuti con 232; nei banchi dell'opposizione troviamo il candidato a sindaco Cesare Rinaldi, Valentina Bozzi con 388 preferenze, Valentina Temperini con 368 e Bruno Recchia con 285.

Ricordiamo per gli amanti delle statistiche che su 7.556 elettori i votanti sono stati 4.920, pari al 65,11%, percentuale leggermente inferiore al 2018 quando alle urne si recarono il 66,94% degli elettori, (7.556 elettori e 5.058 votanti pari a 138 elettori in meno). Le preferenze totali espresse sono state 3.356 per Moffa e 2.386 per Rinaldi, i voti 2.744 pari al 57,63% a Moffa e 2.017 pari al 42,37% a Rinaldi per un totale di 4.761, le schede nulle 131 e le bianche 28, contro le 119 schede nulle e 31 schede bianche del 2.018. Alle ore 17 circa di lunedì il quadro degli eletti era ben chiaro, con gli ultimi dati giunti dalla sezione 8.

Ora, dopo la proclamazione del nuovo sindaco e l'ufficialità della nomina, il primo compito del neo eletto sarà la pubblicazione dei risultati elettorali e la notifica dei risultati agli eletti. Si procederà alla nomina dei componenti della giunta inaugurale del consiglio comunale e la scelta del vice sindaco. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco convocherà la prima seduta di consiglio, e da qui partirà l'iter dell'insediamento, del giuramento, della presentazione delle linee programmatiche, la verifica straordinaria di cassa e si concluderà con le varie nomine.