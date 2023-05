Si continua a festeggiare in casa Fiorletta e, in particolare, nel comitato elettorale del neo sindaco di Ferentino, per la vittoria al primo turno che lo incorona per la terza volta sindaco della propria città. Con questo successo Piergianni Fiorletta eguaglia i record di Francesco Gargani e di Luigi Martini, quanto a mandati di primo cittadino di Ferentino. Pertanto Fiorletta è stato eletto sindaco al primo turno, con oltre il 60% di preferenze ottenute: 7.231 voti per lui (60,14%); Alfonso Musa si è fermato a 3.229 voti (26,85%) e sarà consigliere comunale; stessa cosa dicasi per Angelica Schietroma con 1.348 voti presi(11,21%), mentre Lorenzo Fiorini con 216 preferenze raccolte (1,80%) non è stato eletto.

Sulla base dei dati ufficiosi (non sono da escludere variazioni relativamente alle preferenze dei soli candidati consiglieri comunali, in quanto all'ufficio elettorale comunale ieri pomeriggio mancavano ancora i dati della sezione numero 19, ndc), considerando che ieri pomeriggio doveva insediarsi la commissione elettorale per la verifica delle schede, la composizione del nuovo consiglio comunale è tuttavia la seguente, ovviamente salvo variazioni post esame della commissione e dei voti mancanti della stessa sezione 19: la maggioranza avrà 11 seggi, mentre l'opposizione 5 seggi.

Il nuovo consiglio

In maggioranza siederanno: Alessandro Rea (eletto con 662 preferenze personali) e Federica Mastrangeli (276) di "Enea – Energie Nuove"; Luca Zaccari (233) di "Raddoppiamo l'impegno"; Luigi Vittori (558), Federica Fiorletta (346) e Franco Martini (283) di "Ferentino nel Cuore"; Claudio Pizzotti (686) e Maurizio Berretta (317) di "Nuova Ferentino"; Giuseppe Virgili (347) di "Uniti per Ferentino"; Ugo Galassi (309) e Alfredo Bizzarri (110) di "Insieme – Fiorletta Sindaco". All' opposizione andranno: Alfonso Musa, Angelica Schietroma, Antonio Pompeo (628) di "Pompeo per Ferentino", Giancarlo Lanzi (196) di "Musa Sindaco", Fabio Magliocchetti (182) del Partito Democratico.

Le curiosità

I più votati in assoluto sono Claudio Pizzotti e Alessandro Rea vicini al tetto dei 700 voti, solo terzo l'ex sindaco Antonio Pompeo con 628; di poco sotto si colloca Luigi Vittori con 558 voti. Resiste ancora, quindi, il record di preferenze personali segnato in passato da Amedeo Mariani con 753 voti. Dai numeri odierni, balza agli occhi il crollo del Partito Democratico che, con i 753 voti di lista, si piazza sotto la civica di Pompeo, "Antonio Pompeo per Ferentino" (1.388 voti) ed è poco più su dell'altra civica, "Musa Sindaco" (696 voti). Una situazione imbarazzante quella riguardante il Pd a Ferentino, che sarà motivo di discussione presso i vertici provinciali, se non quelli regionali.

Le parole di Musa

Se da una parte Fiorletta esulta, dall'altra Musa non ne fa una tragedia, anzi dimostra un grande savoir-faire: «Voglio ringraziare - dice - l'avversario Fiorletta e le 3.229 anime della mia città per aver riposto in me fiducia e stima. Sarò uno di voi anche dai banchi dell'opposizione.

Sono stato eletto in consiglio comunale assieme ad Antonio Pompeo, Fabio Magliocchetti e Giancarlo Lanzi (aggiungiamo noi Angelica Schietroma come quinto consigliere in minoranza, ndc). Faremo un'opposizione rigorosa e costruttiva. Un ringraziamento particolare alla mia squadra e alla mia famiglia, che mi hanno supportato e sopportato con pathos incondizionato in questi bellissimi e entusiasmanti giorni di campagna elettorale.

Resterà nel mio cuore il rapporto umano ed empatico instaurato con tutte le persone con cui ho avuto modo di relazionarmi. In ultimo, da Alfonsino, un augurio di buon governo all'amico Piergianni».

Attesa ora la nuova giunta

Nei prossimi giorni ci sarà la convalida degli eletti e l'insediamento del nuovo consiglio comunale, dopo di che il nuovo sindaco Fiorletta provvederà ad assegnare le deleghe assessorili, indicando la squadra che guiderà nel nuovo mandato. Terminata la contesa elettorale, si apre dunque un'altra fase, più squisitamente politica, e anche in questo caso, l'attesa è febbrile.



CONSULTA TUTTE LE PREFERENZE