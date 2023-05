"Come centrodestra e soprattutto come Lega rivendichiamo il contributo importante dato a tutto lo schieramento per la vittoria di Piergianni Fiorletta".

E' quanto ha dichiarato l'onorevole Maria Veronica Rossi, eurodeputato della Lega e commissario del partito a Ferentino.

"La città - ha proseguito l'onorevole Rossi - ha detto in maniera inequivocabile che voleva voltare pagina rispetto all'amministrazione Pompeo e rispetto a un'esperienza amministrativa che si è chiusa in maniera ingloriosa con l'ex sindaco che ha abbandonato la città per inseguire le sue ambizioni personali, bocciate tra l'altro, di diventare consigliere regionale. Una mossa questa che è stata punita clamorosamente e inesorabilmente dagli elettori e dai cittadini".

"Adesso si apre una nuova fase per la città di Ferentino, una fase in cui la Lega vuole recitare un ruolo da protagonista, in cui vuole dare un contributo per realizzare i progetti e in cui vuole portare idee nelle quali al centro dell'amministrazione dell'ente ci siano i cittadini e non le ambizioni personali di qualcuno. Sicurezza, ambiente e giovani sono le priorità dalle quali la nuova amministrazione dovrà partire per far rinascere Ferentino" ha concluso l'onorevole Maria Veronica Rossi.