Ad Arpino vince la squadra di Vittorio Sgarbi ed è festa in paese con tanto di striscioni. "Gli Arpinati hanno scelto me come sindaco perché volevano che la città di Arpino avesse la rinomanza che merita per la sua storia per la quale una persona, che è particolarmente comunicativa e legata al mondo della cultura, è sicuramente adatta". Ha detto a caldo il neo sindaco della patria di Cicerone che sta raggiungendo in questi minuti la città di Arpino per condividere la gioia con i suoi sostenitori.