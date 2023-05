Silvano Moffa è il nuovo sindaco di Segni, la cittadina lepina lo ha premiato con 2744 preferenze (57,63%) contro le 2017 dello sfidante Cesare Rinaldi (42,37%). I votanti sono stati 4.920 (65,11%), le schede nulle 131, quelle bianche 28. Il consiglio comunale sarà composto da 8 consiglieri di maggioranza più il sindaco e da 4 della minoranza, il candidato a sindaco Rinaldi e 3 consiglieri.

"Ringrazio il popolo di Segni - è stato il commento del neo eletto Silvano Moffa - è stata una vittoria straordinaria che è andata oltre le previsioni. Abbiamo conquistato praticamente in tutti i seggi la maggioranza a testimonianza del fatto che c'era una grande voglia di cambiamento. Ringrazio anche la squadra che lavorato in maniera encomiabile. Abbiamo svolto una campagna elettorale all'insegna dei contenuti cercando di delineare quello che deve essere il percorso di rinascita, il rilancio di questo bellissimo comune che deve tornare ad essere la Perla dei Monti Lepini. Ce la metteremo tutta. Oggi ci sentiamo ancora più carichi di responsabilità . Grazie a Segni per averci dato fiducia." Per la maggioranza la candidata con più voti è Chiara Pizzuti, con 599 preferenze, seguita da Cesare Ferretti con 469, Antonella Iannucci 417, Marco Salvi 320, Leonardo Ramacci con 284, M. Cristina Petrelli con 273, Sara Papasidero con 261, e A, Maria Pizzuti con 232. Ben 5 donne su 8 consiglieri.