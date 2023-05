Per Benedetto Murro è bis. Il sindaco uscente riconquista la fascia tricolore, l'unico rispetto ai tre comuni al voto nella bassa provincia. Ad Aquino e Villa Santa Lucia si è voluto dare, invece, un segnale di discontinuità. Anche se le urne sono ancora aperte, il risultato sembra ormai cristallizzato, impossibile un recupero con le schede mancanti da parte dello sfidante. Il primo grazie? "Alla famiglia" ma anche ai collaboratori, a quella squadra che gli ha permesso di centrare il secondo mandato alla guida di Pignataro Interamna. Doppia festa in paese, per il sindaco anche una valanga di auguri per il suo compleanno.