Dalle schede scrutinate finora nei comuni ciociari al voto iniziano a profilarsi i primi risultati.

A Ferentino il vantaggio di Fiorletta appare ormai incolmabile e nettamente superiore alla metà dei votanti, cosicché l'ex sindaco si aggiudicherebbe la vittoria al primo turno.

Ad Anagni la partita è più aperta: davanti Natalia seguito da Cardinali, Tuffi e Santovincenzo: si profila il ballottaggio.

Ad Arpino Sgarbi veleggia verso la vittoria forte di un vantaggio considerevole su Chietini e Quadrini, con quest'ultimo che ha già fatto pubblicamente gli auguri al sottosegretario per la vittoria.

Ad Atina è in netto vantaggio Volante, seguito dal sindaco uscente Valente e dalla Aprile.

A Fiuggi Baccarini, primo cittadino uscente, è ormai sicuro del bis grazie al vantaggio notevole su Festa e Risica.

A Serrone il sindaco uscente Proietto si accinge alla vittoria con un vantaggio incolmabile su Leone e Damizia.

A Villa Latina, invece, lo sfidante Persichini è in vantaggio sul sindaco uscente Rossi.

Il primo verdetto ufficiale è arrivato da Filettino con la vittoria di De Meis su Terrinoni.

A Boville Ernica in vantaggio il sindaco uscente Enzo Perciballi sugli sfidanti Domenico Di Cosimo, Stefania Venditti e Franco Di Mario.

Partita quasi chiusa ad Aquino dove la sfida tra avvocati ha avuto il suo epilogo. Anche se lo scrutinio è ancora in corso i voti a favore di Fausto Tomassi lo vedono vincitore su Carlo Risi, lo sfidante sceso nell'agone in continuità con Libero Mazzaroppi.

Entrambi appartenenti al foro di Cassino, i due candidati alla carica di sindaco hanno vissuto un iniziale testa e testa, poi la forbice si è allargata sempre di più a favore di Fausto Tomassi, non nuovo alla candidatura a primo cittadino della sua città.

Primi brindisi e abbracci fuori dalla scuola in attesa dell'ufficialità.