Quattro settimane animate da duelli e confronti. Quattro settimane che hanno visto due sfidanti all'opera per contendersi la fascia tricolore, due uomini che nel corso di questi anni hanno lavorato fianco a fianco. Da una parte Giuseppe La Marra - per la lista "Progetto per Villa Santa Lucia" - consigliere comunale dell'amministrazione del sindaco uscente, Antonio Iannarelli (nuovamente in corsa per la carica di consigliere) - e dall'altra Orazio Capraro per la lista "Villa nel cuore" , tecnico comunale proprio del piccolo comune cassinate, candidato contro la maggioranza uscente dopo alcune frizioni nate negli ultimi mesi.

Per il primo una ripartenza che ha contemplato una squadra rinnovata: insieme a personalità di esperienza anche tanti volti nuovi. Emozioni e voglia di fare per il paese da parte dello sfidante, Capraro che ha illustrato in ogni dettaglio il programma elettorale con cui ha intenzione di governare il paese. Una sfida davvero avvincente.



ELENCO DEI CANDIDATI