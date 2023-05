È sfida aperta tra Benedetto Murro e Luigi Risi a Pignataro Interamna. Eletto per la prima volta nel 2018, quando era nuovo alla politica, Benedetto Murro, classe 1962, si ripresenta agli elettori a capo della lista civica "Per Pignataro". «Noi crediamo che il rinnovamento sia un percorso ed è per questo che ci adoperiamo. Devo innanzitutto ringraziare le persone che anche questa volta mi hanno dimostrato la loro fiducia ma anche il loro affetto e si candidano con me per questa nuova tornata elettorale. Sono stati anni difficili, tra Covid e difficoltà finanziare. Anni che ci hanno visti in trincea, a gestire quanto possibile per assicurare ai nostri cittadini i servizi indispensabili.

Anni durante i quali, grazie ai finanziamenti fortemente ricercati ed ottenuti, abbiamo piano piano cambiato il paese, dal campo "Ramona Di Giorgio" alla casa comunale, dal nuovo campo sportivo alle strade alla ristrutturazione di tutte le sedi comunali trovate in uno stato fatiscente», ha dichiarato in occasione della presentazione della lista. Corrono con Murro quattro consiglieri comunali uscenti, Mauro De Santis, Luigi Carlomusto, Andrea Costanzo e Angelo Miele, mentre sei persone si presentano per la prima volta sulla scena politica locale. «Accanto a loro la vecchia guardia con tutta l'esperienza necessaria a guidare le nuove generazioni. Generazioni che dobbiamo preparare al futuro», ha chiosato.

Un ritorno nell'agone politico, che però dopo venti anni assume il sapore della novità, quello dell'altro candidato sindaco, Luigi Risi. Sessantatré anni, una vita nel sindacato, a cavallo del millennio l'esperienza nella giunta municipale, Luigi Risi guida la lista civica "Prima Pignataro". Assessore alla fine degli anni Novanta, vicesindaco nel 1999, il dirigente nazionale sindacale guida un gruppo composto perlopiù da giovani anagraficamente (il più piccolo, Erasmo Evangelista, ha ventuno anni) e politicamente. Con loro due candidati più navigati, Bruno Evangelista e Mario Manetta. «La mia candidatura non è nata da me, ma è stata voluta da un gruppo di amici ed è frutto di una riflessione su quanto ci sia da fare per permettere a Pignataro di essere il centro propulsore di un nuovo sviluppo economico e sociale, a cominciare dalla riqualificazione del piano regolatore generale e dalla creazione di un'associazione comunale», ha detto Risi.



