Non si sono risparmiati colpi e frecciatine dai palchi durante la campagna elettorale. È stato un mese intenso. A contendersi la fascia tricolore due avvocati: da un lato Carlo Risi, vicesindaco uscente sostenuto dalla lista "Aquino nel cuore", dall'altro lato il capogruppo di minoranza Fausto Tomassi con la compagine "Aquino finalmente nuova". Ora la parola passa agli aquinati che domenica e lunedì sono chiamati alle urne per decidere a chi affidare il governo della città. Le due compagini si sono dati battaglia a distanza dai palchi distribuiti nei vari punti di Aquino, dalla piazza centrale alle periferie. La proposta di Risi - espressione dell'attuale maggioranza con al suo fianco il sindaco uscente Libero Mazzaroppi e altri amministratori - si incanala sulla strada della continuità. Rottura con il passato il progetto proposto da Tomassi che con il suo gruppo che ha unito le varie espressioni politiche dalla città vuole portare un cambiamento per Aquino



